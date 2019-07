Volley, Preolimpico: Alberto Polo convocato in sostituzione di Mazzone

Brutta notizia per la Nazionale italiana di volley maschile alla vigilia della doppia amichevole con il Belgio, delicato appuntamento in preparazione del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini si trova già a Bari, dove tra venerdì 9 e domenica 11 agosto affronterà Camerun, Australia e Serbia per provare a strappare il biglietto per il Giappone. Durante l’allenamento di ieri sera il centrale azzurro Daniele Mazzone ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. La radiografia ha dato esito negativo, ma il giocatore italiano dovrà comunque rimanere a riposo qualche giorno per essere poi sottoposto ad ulteriori esami di accertamento e per cominciare le terapie del caso.

Il tecnico azzurro ha dunque convocato in sostituzione Alberto Polo e il giovane centrale si unirà al gruppo nelle prossime ore per riprendere il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti. Il giocatore di Padova è già stato protagonista in Nations League con ottime prestazioni, venendo spesso impiegato da Blengini anche al servizio e facendosi trovare pronto quando necessario. Il suo compito potrebbe essere analogo anche nel torneo di qualificazione olimpica dato che la coppia titolare dovrebbe essere composta da Simone Anzani e Matteo Piano.

