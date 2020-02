Monza ha sconfitto Casalmaggiore per 3-2 (20-25; 26-24; 25-20; 19-25; 15-) nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A1 2020 di volley femminile. Le brianzole si sono imposte di fronte al proprio pubblico della Candy Arena dopo un’autentica battaglia e hanno così conquistato un successo fondamentale per la classifica generale: la Saugella ha agganciato Scandicci al quarto posto (36 punti) anche se le toscane giocheranno domani contro Firenze, ora le lombarde sono a +2 su Casalmaggiore.

Le padrone di casa si sono fatte prendere per mano da Hanna Orthmann (24 punti, 2 muri), doppia cifra anche per la centrale Anna Danesi (17, 8 muri), Laura Heyrman (15), Serena Ortolani e Kathryn Plummer (11 punti a testa). Alle ospiti non sono bastate le prestazioni importanti di Kenia Carcaces (26) e Mina Popovic (19), da segnalare le 15 marcature di Caterina Bosetti.

