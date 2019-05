Volleyball Nations League 2019, l’Italia batte la Serbia

Conegliano ha ospitato i primi impegni casalinghi della Nazionale femminile italiana in Nations League ed è stata anche teatro della rivincita tanto cercata sulla Serbia, che lo scorso ottobre aveva battuto proprio l’Italia nella finale del Mondiale.

La gara è iniziata con le serbe avanti per 25 a 27, ma le azzurre sono riuscite a reagire e hanno portato a casa il secondo set per 25-17. Nel terzo set la Serbia è stata più combattiva, ma l’Italia è riuscita comunque a vincere 27-25. Molto equilibrato il quarto e decisivo set, con le azzurre che sono riuscite a chiudere sul 25-23.

La seconda settimana di Nations League era iniziata con il successo sulla Repubblica Dominicana. Dopo la vittoria nei primi due set (25-18 e 27-25) le azzurre hanno subito la rimonta delle dominicane durante il terzo set, che le avversarie hanno vinto per 18 a 25. Tuttavia, Bosetti e compagne sono riuscite a mantenere il sangue freddo e a portare a casa il quarto e decisivo set, chiudendo l’incontro per 25-20.

Nel secondo impegno in casa, le azzurre si sono trovate gli Stati Uniti, contro i quali hanno disputato una partita estremamente combattuta, risolta solo al tie-break. La gara è iniziata con la sconfitta dell’Italia nel primo set, chiuso dagli Stati Uniti 25 a 22. Le ragazze di Mazzanti sono riuscite a riprendere il secondo set, vincendo 25 a 17. Il terzo set, ancora più combattuto dei precedenti, è andato ancora all’Italia (25-23) che però non è riuscita a tenere lo stesso ritmo anche nel quarto set, con le americane che si sono portate a casa il set per 19 a 25. Nel tie-break, le statunitense sono partite subito in vantaggio e le azzurre non sono riuscite a recuperare: è finita 11 a 15 per gli Stati Uniti.

Il prossimi impegni della nazionale femminile italiana saranno quelli con Cina, Olanda e Giappone, in programma dal 4 al 6 giugno ad Hong Kong.