Volleyball Nations League femminile, eliminata l’Italia

C’è sicuramente grande amarezza e delusione per il risultato dell’Italia nei Final Six della Volleyball Nations League. Sconfitte prima dalla Turchia e poi dalla Cina, le azzurre sono state infatti eliminate dal torneo, senza riuscire a raggiungere le semifinali.

Una doccia fredda dopo le qualificazioni delle scorse settimane che le avevano viste nette protagoniste. Complice forse la stanchezza, le azzurre non sono riuscite a replicare il bel gioco a cui avevano abituato gli spettatori.

Il debutto nelle Final Six di Nanchino è stato sicuramente uno shock, con l’Italia che è stata nettamente battuta dalla Turchia per 3 set a 0. Un disastro, dall’inizio alla fine, con dei punteggi parziali che non hanno lasciato alcun dubbio. Nel primo set, le turche sono riuscite a chiudere 25-21, per poi dominare largamente nel secondo set vinto 25-15, chiudendo la pratica “Italia” con il terzo set per 25-21. Va anche detto che la squadra di Kubra Caliskan, Ebrar Karakurt e Seyma Ercan ha giocato una partita eccezionale e ha del tutto meritato la vittoria.

Dopo la plateale sconfitta contro la Turchia, l’Italia era chiamata a vincere contro la Cina per sperare di arrivare in semifinale, ma la brutta prestazione della prima gara si è tristemente replicata. Tra l’altro, la Cina ha schierato la nazionale under 23 e non quella maggiore, ma nonostante questo è riuscita ad avere la meglio sulle vice campionesse del mondo in carica.

Il primo set ha visto subito il dominio delle padrone di casa, che hanno chiuso 25-17. Idem il secondo set, con la Cina che ha faticato un po’ di più ma che ha portato comunque a casa il set per 25-22. Nel terzo set, l’Italia è sembrata in grado di risollevarsi, vincendo 22-25. Ma nel quarto e decisivo set, la Cina è partita subito in vantaggio, per andare poi a chiudere 25-22.

Il 7 luglio si scenderà in campo per la finale per il terzo posto e per la finalissima, purtroppo senza le azzurre.