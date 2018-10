Paola Egonu, sei nella storia: i 45 punti contro la Cina sono un record!

Paola Egonu riscrive la storia della pallavolo e firma il record di punti messi a segno in una partita dei Mondiali: il nostro opposto, nell’epocale semifinale vinta contro la Cina che è valsa il pass per l’atto conclusivo contro la Serbia, ha piazzato a terra addirittura 45 punti (39 attacchi col 44% in fase offensiva, 5 aces, 1 muro).

La 19enne è stata assoluta protagonista del successo della nostra Nazionale contro le Campionesse Olimpiche, è stata strepitosa per l’intero arco della partita e ha saputo fare la differenza a suon di bordate, sfoderando tutta la sua proverbiale potenza e annichilendo la resistenza delle asiatiche che a lungo andare si sono dovute inchinare al cospetto delle ragazze del CT Davide Mazzanti.

Il fenomeno della pallavolo italiana, ormai diventata una delle più forti giocatrici del mondo (attesissimo il duello di domani contro la serba Tijana Boskovic), ha sigillato l’ennesimo record della sua giovane carriera visto che detiene anche il primato di punti in Serie A (ben 46 due stagioni fa). Con questo risultato, Paola Egonu ha ormai messo in cassaforte la vittoria della classifica marcatrici della rassegna iridata visto che ha 30 punti di vantaggio sull’olandese Lonneke Sloetjes, un ritardo incolmabile quando si devono giocare soltanto le finali.

Altro record

I 222 punti di Italia-Cina rappresentano un record a questi Mondiali: battuti i 221 punti di Germania-Brasile (3-2) nella seconda giornata. Il record all-time rimane quello di 235 punti della semifinale 2010 tra Brasile e Giappone (3-2).