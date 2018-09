L'Italia batte anche la Repubblica Dominicana: tre set a 0, lo Zar e Juantorena non deludono

Niente turnover e altra vittoria per l’Italia. Dopo il successo contro l’Argentina si poteva presumere qualche cambio da parte di Blengini, soprattutto a 24 ore di distanza dalla sfida contro la squadra di Velasco, ma il ct azzurro non voleva cali di tensione, con la motivazione di portarsi a casa il primo posto del girone. Così è stato con una vittoria abbastanza agevole sulla Repubblica Dominicana, dominata in tre set (25-12; 25-18; 25-15). Ora testa alla Slovenia per assicurarsi il 1° posto, prima di scoprire le avversarie nel girone di Milano.

Cronaca

L’Italia parte col piede giusto nella sfida contro la Repubblica Dominica, commettendo pochissimi errori. La squadra di Alexander Gutiérrez riesce a difendersi a fatica sui colpi di Mazzone, Zaytsev e Juantorena, ma attacca anche peggio non riuscendo a pungere con il servizio. Sull’11-6 di Giannelli arriva il primo time out del match, ma da lì in poi è fuga Italia che chiude il set con il colpo di Mazzone che vale il 25-12.

Anche il secondo set parte con una buona Italia, nonostante l’ingresso in campo di Tapia e Valdez. C’è ancora Zaytsev che regala subito due schiacciate impossibili per la difesa dominicana. La squadra centroamericana sembra però più concreta, giocando punto a punto fino all’11-9. La squadra di Alexander Gutiérrez trova addirittura il +1 sul 13-14, ma ci pensa lo Zar a rimettere le cose al loro posto. Sul 18-17 poi l’Italia prende il largo con due ace che piegano gli avversari. Il secondo set si chiude sul 25-18, con l’errore di Valdez che attacca lungo.

Ivan Zaytsev, Daniele Mazzone - Italia-Repubblica Dominicana - Campionato Mondiale FIVB 2018 - LaPresseLaPresse

Nel terzo set l’Italia non vuole avere più cali di tensione e piazza subito un 4-1 di parziale con un grande Giannelli. Arriva anche il 9° ace della partita con il solito Juantorena, che proietta gli azzurri sul 6-2. Solito Zaytsev, poi Maruotti prende il posto di Lanza per dare un po’ di respiro allo schiacciatore di Perugia. Juantorena e Anzani fanno scappare l'Italia anche nel terzo set, con gli azzurri efficaci a muro. Sono addirittura 10 i set point per l’Italia, il primo va a vuoto ma poi è Randazzo a schiacciare per il definitivo 25-15.

Tabellino

Repubblica Dominicana-Italia 0-3 (12-25; 18-25; 15-25)

Repubblica Dominicana: Tapia 8, Valdez 4, Conterar 0, Mieses 0, Lopez 12, Tolentino ne, Abreu 1, Caceres 0, Mercedes ne, Romero 0, Paulino 1, Gonzalez 0, Perez 0, Cruz 2. All. Alexander Gutiérrez

Italia: Candellaro ne, Randazzo 1, Baranowicz ne, Juantorena 17, Giannelli 3, Rossini ne, Mazzone 8, Zaytsev 12, Lanza 6, Cester ne, Colaci 0, Maruotti 3, Anzani 7, Nelli ne. All. Gianlorenzo Blengini

Arbitri: Zsolt Tibor Mezoffy (HUN), Nasr Shaaban (EGY)

Miglior marcatore: Juantorena 17, Lopez e Zaytsev 12, Tapia 8