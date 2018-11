Beatrice Vio vince la Coppa del Mondo a Tbilisi: è la 4a consecutiva

Bebe Vio vince ancora e non si vuole fermare. Il successo nella gara individuale di coppa del mondo a Tbilisi, in Georgia le dà in maniera aritmetica la Coppa del Mondo 2018: è la sua quarta consecutiva, dal 2015 a oggi.

Si trattava della prima gara valida per le qualificazioni a Tokyo 2020, ma non è ancora finita, anzi è solo l'inizio: domenica c'è la gara a squadre, Bebe punta al risultato anche lì: "Darò tutto domenica".