Doppia avventura di Zanardi all'Ironman Italy Emilia-Romagna, il più grande evento al mondo

Enervit, Official Nutrition Partner IRONMAN® European Tour, è protagonista a Cervia al fianco dei 6.200 atleti, provenienti da oltre 90 paesi, che si metteranno alla prova nell’unica disciplina che combina nuoto, bici e corsa. Il più grande weekend IRONMAN al mondo, in cui si gareggia in tutte e tre le distanze previste, unico appuntamento del genere in tutto il circuito. Sabato 21 settembre è il momento della Full distance con IRONMAN Italy Emilia-Romagna. Domenica 22 si disputa al mattino l’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna sulla mezza distanza e più tardi nel pomeriggio il 5150 Cervia Triathlon sulla distanza olimpica.

Alex, tra avventura e scienza

Passione, il bello di provarci (e di continuare a sudare!), spirito di avventura. Vissuti mai da soli, ma sempre in team. Perché dietro a ogni vittoria sognata (e, magari, raggiunta!), c’è sempre un lavoro di squadra. L’Alex Zanardi pensiero prende forma anche in questa nuova impresa. Da tentare, da provare, appunto, con passione, metodo... e molta scienza. Quella che ha trovato lavorando accanto ai professionisti dell’Equipe Enervit. Una felice collaborazione nata nel 2014 durante la preparazione alla gara più massacrante del triathlon, l’IRONMAN World Championship, Kona Hawai’i, e mai abbandonata. A maggiore ragione ora che l’avventura di Cervia ha il sapore di una avventura “bella e impossibile”. Alex, infatti, disputerà due prove in due giorni, una dopo l’altra. Sabato l’IRONMAN Italy, la distanza completa e il giorno successivo tenterà la mezza distanza ossia l’IRONMAN 70.3 Italy, per capire meglio, insieme all’Equipe Enervit, il recupero e lo stress in vista di Tokyo 2020.

Comunque vada, sarà un successo… scientifico, sognando Tokyo 2020!

Sia chiaro, non si tratta affatto di una sfida dura e pura. La serie di test ai quali Zanardi si sottoporrà durante i due giorni di competizione rappresenta un’occasione preziosa per chi come l’Equipe Enervit si occupa da sempre di scienza della nutrizione sportiva, di effettuare test, raccogliere dati e capire come l’organismo si adatti a eventi così impegnativi per il fisico. Saranno analizzati i diversi aspetti della competizione dal punto di vista fisico: come la “macchina umana” si organizzi e adatti per affrontare lo stress dello sforzo, l’andamento dell’idratazione, il miglioramento delle capacità di recupero. Tutti dati utili per supportare in futuro ogni atleta che si metta alla prova in una disciplina di endurance. Non solo, le informazioni raccolte sul campo in questo duplice appuntamento, saranno di fondamentale importanza in vista della partecipazione di Zanardi alla competizione olimpica a Tokyo il prossimo anno. Oggi grazie alla continua evoluzione della scienza della nutrizione sportiva, è possibile controllare e analizzare i diversi fattori che influiscono sulla performance dell’atleta. Gli studi scientifici e l’esperienza sul campo aiutano anche a fornire input utili alla messa a punto di nuovi prodotti, per soddisfare le esigenze degli atleti, in gara e in allenamento. Per Daniel Fontana, l’IRONMAN più vincente nella storia del triathlon italiano:

" L'IRONMAN è un viaggio, lo dico sempre quando ho occasione di parlare ad altri atleti o a chi affronta questa distanza per la prima volta. Un viaggio sicuramente molto impegnativo, ma certamente profondamente affascinante; un sogno da cullare per mesi e che per molti si corona solo dopo la finish line. Come tutti i sogni più ambiziosi, merita dedizione, rispetto e un approccio scientifico. Per dare il meglio di se stessi, tanto da professionisti quanto da amatori, avere una buona strategia energetica ‘tailor made' significa mettere la macchina corpo nelle condizioni di performare al meglio dei nostri standard personali. Affidiamoci ai prodotti migliori dunque, scegliamo quelli più semplici da assumere e studiati per gli atleti più sensibili come i nuovissimi Isotonic Gel, perché il nostro corpo in condizioni di sforzo estremo diventa anche più fragile. Testiamo ripetutamente la strategia di integrazione in allenamento e manteniamola in gara, per evitare sorprese "

Alessandro Degasperi, noto triatleta italiano più volte incoronato come “re dell’IRONMAN di Lanzarote”, racconta: “Sarà una gara impegnativa, ci saranno avversari forti. Bisognerà stare attenti alla gestione dello sforzo e delle energie, mantenendo un livello energetico e un'idratazione adeguati, attraverso un'integrazione attenta”.