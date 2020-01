Il Capodanno di Zanardi: "ballo", caduta e ironia sui social

I festeggiamenti del nuovo anno hanno coinvolto proprio tutti, in fondo è difficile restare fermi in queste occasioni. Alex Zanardi si è lasciato andare in uno scatenato "ballo" per iniziare con allegria e felicità il 2020 e non ha potuto fermarlo neanche una piccola caduta. Il campione si è infatti subito rialzato e ha continuato a festeggiare insieme alla sua famiglia. Alex non ha inoltre mancato l'occasione di scherzare sull'accaduto: "Ultimo BOTTO dell’anno... Auguri a tutti!!!!" ha scritto sul proprio profilo Twitter.

