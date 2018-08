Italia ancora sul podio nella paracanoa: Marius Ciustea è bronzo mondiale nel VL2 200 metri

Terza medaglia azzurra nella paracanoa ai Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi sale sul podio iridato Marius Bogdan Ciustea che conquista il bronzo nel VL2 200 metri. L’azzurro, dopo la vittoria in Coppa del Mondo e l’oro agli Europei, si conferma così nuovamente tra i migliori.

Ciustea è andato forte per tutta la gara, mantenendo sempre un ottimo ritmo, ma si è dovuto arrendere alla superiorità dei brasiliani Igor Tofalini e Luis Silva, rispettivamente oro in 54.316 e argento in 54.911. Il tempo fatto registrare dall’azzurro è stato invece di 55.246 a 93 centesimi dalla vetta.

Sesto posto nella gara femminile per Veronica Biglia, che ha faticato a tenere il passo delle migliori, chiudendo a oltre 11” dalla britannica Emma Wiggs, che ha dominato la finale in 57.766, davanti alla connazionale Jeanette Chippington (+2.725) e alla russa Mariia Nikiforova (+2.780).

Nel VL3 200 metri chiude in settima posizione Fabrizio Aprile con il tempo di 51.647. Titolo conquistato dall’australiano Curtis McGrath, che si impone in 47.642 sul brasiliano Caio Carvalho (+1.195) e sul britannico Jack Eyers (+1.850).

