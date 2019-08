La favola del 14enne Mabote: dall'incidente che gli ha tranciato la gamba al record mondiale

Il protagonista della nostra storia si chiama Puseletso Mabote, ha 14 anni e ha appena scritto una pagina sfolgorante della storia non solamente parlimpica ma sportiva tout court: grazie a un "garone" epico ai Mondiali giovanili in corso a Nottwil (Canton Lucerna, Svizzera) il ragazzino sudafricano è diventato il nuovo primatista mondiale dei 200 metri (categoria T63, riservata ad atleti con amputazione).

La vita di Puseletso ha subito una brusca, bruschissima, inversione a "U" in tenera età: aveva cinque anni e come tutte le mattine si stava recando a scuola quando un camion lo investì tranciandogli una gamba. Era il 17 aprile del 2010 e a seguito di quel terribile impatto i medici furono costretti ad amputare la gamba destra al di sopra del ginocchio. È stato lui stesso a spiegare le sensazioni sperimentate in quel traumatico e surreale periodo seguito all'operazione.

" I primi due anni sono stati molto difficili, ma mi sono adattato. Ho imparato ad esprimere al massimo la mia disabilità "

Puselutso ha dovuto aspettare fino a otto anni per ricevere la sua prima protesi e prima di quel fatidico momento aveva fatto di necessità virtù utilizzando delle comuni stampelle per spostarsi. A 10 anni la svolta della sua vita, l'ennesima: Johan Snyders, direttore del team sudafricano e creatore di "Jumping Kids" - un'organizzazione che fornisce protesi ai bambini sudafricani in difficoltà - lo ha introdotto all'atletica paralimpica. Appena quattro anni dopo Puseletso Mabote ha fermato il cronometro alle 26.36 nei 200 metri dei Mondiali di Nottwill, battendo di otto centesimi il precedente record mondiale stabilito dal plurimedagliato paralimpico Atsushi Yamamotol, di 23 anni più grande di lui.

La vera scintilla per il ragazzino con disabilità è scoccata davanti alla tv in occasione delle Paralimpiadi di Rio 2016, osservando le gesta del suo compagno di squadra Ntando Mahlangu. E forse il messaggio più bello e la degna chiusura della nostra storia ce lo ha consegnato proprio il 17enne Ntando:

" Sto solo cercando di mostrare alla gente che se posso farlo ciò significa che anche altri bambini possono farlo. "

Detto fatto, perchè tre anni dopo la rassegna a cinque cerchi Puseletso Mabote, ispirato a suo tempo dall'amico e futuro compagno di Nazionale, è volato come il vento sulla pista di Nottwil.