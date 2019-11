Martina Caironi positiva a un test antidoping: fu portabandiera a Rio

Martina Caironi, campionessa paralimpica sui 100 metri piani a Londra 2012 e sui 100 metri piani e argento sul salto in lungo a Rio 2016, è risultata positiva a un controllo antidoping e sospesa in via cautelare.

La Seconda Sezione del Tna, "vista la richiesta - riferisce Nado Italia - di immediata sospensione dall'attività agonistica dell'atleta, tesserata Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, presentata in data odierna dalla Procura Nazionale Antidoping, rilevato che l'atleta in questione è risultata positiva alla sostanza Clostebol Metabolita all’analisi del primo campione al controllo fuori competizione effettuato dal Comitato Controlli Antidoping di Nado Italia il 17 ottobre 2019 a Bologna, ritenuta sussistente la competenza della Seconda Sezione del Tna, giuste le disposizioni recate dall’art. 24, comma 2, del vigente Codice Sportivo Antidoping, vista la comunicazione dell’Ipc in data 6 novembre 2019; visto l’art. 21, comma 2, del vigente Codice Sportivo Antidoping dispone l'immediata sospensione dall'attività dell'atleta". Caironi è stata portabandiera italiana alla cerimonia di apertura ai Giochi di Rio.

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera la Caironi sarebbe l'ennesima "vittima" di una sostanza contenuta in un prodotto farmaceutico, una crema cicatrizzante da banco usata per curare abrasioni, ulcere e piaghe. In Italia negli ultimi dieci anni ci sono stati oltre 40 casi di positività, tra questi quello del capitano del Benevento Calcio Fabio Lucioni.