Paralimpiadi Tokyo, è boom per la richiesta dei biglietti per la manifestazione

Il Comitato organizzatore dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 ha rivelato che sono stati richiesti 3.1 milioni di biglietti per assistere alla manifestazione nella prima fase di vendita: triplicate le cifre raggiunte a Londra 2012, i numeri superano di gran lunga la disponibilità, che era di 600mila e quindi i tagliandi verranno estratti a sorte.

Al sito insidethegames.biz il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, ha affermato: “Sono estasiato, tutto ciò è completamente senza precedenti e dimostra l’enorme interesse che c’è per le Paralimpiadi di Tokyo e del Giappone, inoltre dimostra che siamo sulla buona strada per le migliori Paralimpiadi della storia“.

Dopo i 600mila tagliandi staccati nella prima fase, la seconda si aprirà a gennaio, tra il 15 ed il 29, quando i biglietti saranno messi in palio sempre a prezzi convenienti, tra l’equivalete di un minimo di 7.5 € ed un massimo di 58 €, in modo da favorire la richiesta. Per le due Cerimonie i prezzi vanno da 66 € ad un massimo di 1240 €.

