Special Olympics World Games 2019: i Giochi per chi cambia le regole

Si sono appena conclusi i Mondiali di Abu Dahbi 2019. Ma questi non sono mondiali come tutti gli altri, sono dei mondiali speciali. Special olympics. Una competizione dove partecipano atleti con disabilità intellettive, affetti quindi dalla Sindrome di Down, da disturbi dello spettro autistivo e altri. Un appuntamento che quest’anno ha contato più di 7000 atleti di cui 115 gli italiani in 24 discipline diverse.

Una grande esperienza per loro, per i partner e i coach che li hanno accompagnati in questa strada, conclusasi con i World Games, come racconta il CTN di basket Marco Petrozzi:

" Gli special olympics sono solamente il passo finale di un percorso lunghissimo che ha consentito agli atleti e ai partner di vivere esperienze sportive ma, anche e soprattutto, umane di altissimo profilo. Un percorso partito più di un anno e mezzo fa con i Giochi Nazionali di Montecatini dove ci siamo incontrati per la prima volta e dove abbiamo posto le basi, di un successo che va al di là delle medaglie che abbiamo il piacere di portare al collo. "

107 medaglie. 21 ori, 41 argenti, 45 bronzi. Un bottino condiviso con gli atleti partners, che non hanno disabilità ma scendono in campo con loro nelle partite di calcio, pallavolo, basket degli unified sports.

" Il senso di autoefficacia e di autonomia che riesci a costruire in queste due settimane è qualcosa che ti porti a casa, migliorando la vita degli special olympics. "

Perchè loro sono i Game Changers, come dice Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale di Special Olympics:

" Coloro che non si arrendono alle difficoltà e, se pensano che siano sbagliate, le regole del gioco le cambiano. Hanno rivoluzionato le prospettive da cui guardare le persone con disabilità intellettive, hanno vinto tante medaglie ad Abu Dhabi, ma soprattutto hanno vinto sui dubbi, le perplessità e i pregiudizi di chiunque li abbia guardati giocare. Il tutto ancora una volta attraverso lo straordinario potere dello sport. "

Potere dello sport, che permette di riportare alla luce persone che si sono chiuse in casa e in se stesse, che si sentono e sono imprigionate nella loro diversità e disabilità, fare uscire loro e le loro familgie da un isolamento sociale e farle sentire parte di un gruppo, di una squadra come quella di basket che ha vinto la medaglia di argento a questo mondiale.

" Questa medaglia rappresenta per me tutti gli sforzi che ho fatto. Questa medaglia è la mia storia. Non riesco a smettere di guardarla. (Gabriele Savà, cestista del Team Italia) "

Il messaggio che questi ragazzi lanciano è un inno al mettersi in gioco, in tutti i sensi, nonostante tutto. Un esempio del fatto che l’attività sportiva porta con sè una grande ricchezza che diventa parte di te per sempre; non ci sono discriminanti, l’unica riserva è se lo vuoi fare, lo puoi fare. E questi ragazzi lo sanno bene e ce l’hanno dimostrato.