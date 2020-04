Paralimpiadi

Zanardi: "Giochi nel 2021? Alla mia età far sport è un mezzo miracolo ma mi sento un privilegiato"

Ospite della trasmissione televisiva di Rai 1 'Da Noi a Ruota Libera' Alex Zanardi ha raccontato la sua quarantena e come prosegue il suo lavoro nella sua casa: "Io sono un privilegiato perché vivo in una gabbia dorata con un giardino e posso continuare ad allenarmi. Il mio obiettivo, i Giochi Paralimpici, sono stati giustamente posticipati ma non è un problema, quelli sono ben altri".