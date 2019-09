Zanardi Ironman monumentale: migliora il record mondiale che gli apparteneva e chiude 8° in 8h25’

Alex Zanardi è nato per stupire. A una settimana esatta dal doppio oro (cronometro individuale e in staffetta) vinto nel mondiale di Paraciclismo di Emmen, il 52enne campionissimo bolognese ha alzato ancora una volta l’asticella nell’Ironman Italy Emilia-Romagna, la gara più dura del Trianthlon andata in scena a Cervia e che ha visto ai nastri di partenza oltre 6200 partecipanti da ogni parte del mondo.

L’infinito Alex è riuscito a centrare l’ennesima impresa della sua carriera: migliorare il Record del Mondo paralimpico che già gli apparteneva. Se 12 mesi fa Zanardi aveva chiuso la massacrante gara di Triathlon (3,8 Km a nuoto, 180 Km in bici e 42,2 Km di corsa) in 8h26’06” quest’anno il pluricampione paralimpico ha fatto addirittura meglio chiudendo all’ottavo posto assoluto l’Ironman e tagliando il traguardo, tra due ali di folla, in 8 ore, 25 minuti e 30”.

Un record pazzesco accolto con un filo di incredulità e con un sorriso radioso, una felicità contagiosa e fanciullesca e che racchiude perfettamente l’essenza di un uomo straordinario che sente il bisogno di mettersi alla prova e azzannando la fatica e con lavoro, disciplina e passione riesce a mostrare che tutto è davvero possibile e che l’età, in certi casi, è davvero solo un numero.

“Sono senza parole – ha ammesso al traguardo – per tante ragioni, soprattutto perché ho dato tutto me stesso fino al traguardo ma ne è valsa ancora una volta la pena perché so veramente contentissimo. Ho quasi 53 anni e la vita continua a donarmi regali meravigliosi. Penso che proverò a vivere almeno 200 anni perché voglio davvero godermi tutto questo il più a lungo possibile”.

E domani si replica…

Ma il fine settimana di gare non finisce qui per Alex Zanardi che domani si presenterà al via dell’l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, una gara sulla mezza distanza. Una sfida nella sfida per studiare insieme all’Equipe Enervit l’andamento del recupero e dello stress in vista di Tokyo 2020, l’appuntamento clou del prossimo anno per l’infinito fuoriclasse emiliano. Saranno analizzati i diversi aspetti della competizione dal punto di vista fisico: come la “macchina umana” si organizza e si adatta per affrontare lo stress dello sforzo, l’andamento dell’idratazione, il miglioramento delle capacità di recupero. Tutti dati utili per supportare in futuro ogni atleta che si metta alla prova in una disciplina di endurance. Una sfida tra sport e scienza che Zanardi approccia con la solita positività…

“Sai un Ironman è troppo semplice perché non farne due… A parte gli scherzi proverò a recuperare con un po’ di Enervit e una buona notte di sonno, anche se non sarà semplice dormire dopo tutta questa adrenalina. Però, wow, ne è valsa la pena per fare questo 8h25’”.