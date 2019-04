Al World Team Trophy terza posizione per Della Monica-Guarise nello short

La seconda giornata dei World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre di pattinaggio artistico quest’anno di scena a Fukuoka (Giappone) presso la Marine Messe, è stata inaugurata dallo short program delle coppie.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato un’importantissima terza posizione, portando punti preziosi al Team azzurro, distante dal Canada di solo una lunghezza nella classifica provvisoria. Gli atleti delle Fiamme Oro allenati da Cristina Mauri, nonostante una piccola sbavatura nel triplo salchow in parallelo e un arrivo non perfetto nel triplo rittberger lanciato, hanno convinto pubblico e giuria eseguendo un bellissimo programma, raccogliendo livello 4 in tutti gli elementi (valutati con un grado di esecuzione positivo), ad eccezione del triplo twist chiamato di livello 3, guadagnando un totale di 69.77 (36.87, 32.90).

A vincere il segmento sono stati i russi Natalia Zabiiako-Alexander Enbert, pattinatori dalla grande capacità realizzativa; la coppia medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali si è imposta eseguendo una performance priva di errori di rilievo con cui ha ottenuto una valutazione di 75.80 (41.06, 34.74), superando i quotati francesi Vanessa James e Morgan Ciprès, inchiodati al secondo posto per via di un errore nella trottola combinata, chiamata solo di livello 2 con GOE negativo. I Campioni Europei in carica si sono dovuti quindi accontentare di 73.48 punti (38.47, 35.01).

CLASSIFICA FINALE SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Pl. Competitor Nation TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN. 1 Natalia ZABIIAKO Alexander ENBERT RUS 75.80 41.06 34.74 8.68 8.43 8.79 8.75 8.79 0.00 #6 2 Vanessa JAMES Morgan CIPRES FRA 73.48 38.47 35.01 8.86 8.71 8.54 8.82 8.82 0.00 #5 3 Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE ITA 69.77 36.87 32.90 8.29 8.11 8.11 8.32 8.29 0.00 #4 4 Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO CAN 68.38 35.24 33.14 8.39 8.11 8.21 8.32 8.39 0.00 #3 5 Ashley CAIN Timothy LEDUC USA 66.91 35.02 31.89 7.93 7.79 8.04 8.04 8.07 0.00 #2 6 Riku MIURA Shoya ICHIHASHI JPN 44.93 21.05 23.88 6.21 5.93 5.71 6.11 5.89 0.00 #1

CLASSIFICA PROVVISORIA WORLD TEAM TROPHY 2019

Rank Team Nation Men Ladies Pairs Ice Dance Total Points SP FS SP FS SP FS SD FD 1 Team United States of America USA 12 9 8 10 58 11 8 2 Team Japan JPN 10 12 7 7 55 9 10 3 Team Russia RUS 8 11 12 11 50 1 7 4 Team France FRA 5 5 11 12 38 2 3 5 Team Canada CAN 6 6 9 8 35 4 2 6 Team Italy ITA 7 4 10 9 34