Calendario stagione 2019-2020: tutte le date e il programma

Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in Francia, 8-10 novembre in Cina, 15-17 novembre in Russia, 22-24 novembre in Giappone e poi le Finali al PalaVela di Torino (5-8 dicembre).

Dopo la sosta per le festività natalizie si riprenderà con gli Europei (20-26 gennaio in Austria) a cui seguirà il Four Continents prima di puntare il mirino sull’appuntamento più importante della stagione cioè i Mondiali 2020 di pattinaggio artistico che andranno in scena a Montreal (Canada) dal 16 al 22 marzo. Di seguito il calendario completo e dettagliato con tutte le date più importanti della stagione 2019-2020 di pattinaggio artistico.

CALENDARIO PATTINAGGIO ARTISTICO 2019-2020:

18-20 ottobre Grand Prix – Skate America (Las Vegas, USA)

25-27 ottobre Grand Prix – Skate Canada (Kelowna, Canada)

1-3 novembre Grand Prix – Internatiounaux De France (Grenoble, Francia)

8-10 novembre Grand Prix – Cup of China (Chongqing, Cina)

15-17 novembre Grand Prix – Rostelecom Cup (Mosca, Russia)

22-24 novembre Grand Prix – NHK Trophy (Sapporo, Giappone)

5-8 dicembre Grand Prix – Finali (Torino, Italia)

12-15 dicembre Campionati Italiani (Bergamo, Italia)

20-26 gennaio Europei (Graz, Austria)

4-9 febbraio Four Continents (Seoul, Corea del Sud)

16-22 marzo Mondiali (Montreal, Canada)