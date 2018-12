Carolina Kostner out per gli Europei: l'obiettivo è recuperare per i Mondiali di Saitama

Come si temeva, Carolina Kostner non sarà in grado di essere al via degli Europei di pattinaggio artistico che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 23 al 25 gennaio 2019. La fuoriclasse altoatesina (come ha riportato la Gazzetta dello Sport) è out dalle gare dai Mondiali di Milano che si sono disputati a marzo, ed è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio all’anca che l’ha lasciata ai box per lungo tempo. Come se non bastasse, la classe 1987, ha aggiunto anche un infortunio al malleolo del piede sinistro in una caduta domestica, andando a complicare le cose.

Video - Quando la grazia di Carolina Kostner incontra la musica di Mina: magia e poesia a Milano 04:03

Nonostante ciò, tuttavia, Carolina Kostner è decisa a puntare ai Mondiali di Saitama, in Giappone, di marzo ed è pronta a preparare la propria stagione in vista della kermesse più importante dell’anno. Il suo calendario, per il momento, propone la partecipazione al Gala di Courmayeur di domani sera, quindi sarà la volta di quello di Bolzano del 4 gennaio.

Video - Carolina Kostner, che peccato! La campionessa azzurra non va oltre il 4° posto ai Mondiali 05:38

Ovviamente, non è ancora dato a sapersi in quali condizioni si presenterà la nostra campionessa all’appuntamento dei Mondiali, ma da una fuoriclasse simile possiamo sempre attenderci grandi imprese. Quando si riescono a conquistare 11 medaglie iridate consecutive, non ci sono limiti, né fisici, né mentali.

