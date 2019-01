Zagitova ko nel singolo femminile: a Minsk vince Sofia Samodurova

Clamoroso in Bielorussia! Sofia Samodurova ha vinto nella specialità del singolo femminile ai Campionati Europei di pattinaggio artistico, superando la campionessa olimpica Alina Zagitova.

Sofia Samodurova: vincitrice un po’ per caso, un po’ per bravura

La pattinatrice allenata da Alexei Mishin, arrivata alla rassegna continentale a causa del forfait di Elizaveta Tuktamysheva, è stata autrice di un programma perfetto, con esecuzioni perfette di elementi come triplo flip/triplo toeloop, triplo lutz, triplo rittberger e doppio axel/triplo toeloop. La straordinaria capacità di rendimento e, diciamolo, anche la poca pressione nei suoi confronti, ha concesso a Sofia Samodurova di trionfare nel modo più inaspettato possibile, ottenendo nel segmento finale il punteggio di 140.96 (72.44, 68.52) per 213.84, superando di ben 15 lunghezze la Zagitova.

Video - Sofia Samodurova non fallisce l'occasione! Clamorosa vittoria sulla Zagitova a Minsk 04:13

La caduta della Zagitova, insicura sin dal primo passo

La fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidze, 4a nel segmento con 123.34 (54.10, 70.74) e 2a classificata con 198.34 grazie al vantaggio accumulato nello nello short, è sembrata insicura fin dal primo passo. Dopo il primo salto, il doppio axel, Alina Zagitova è infatti caduta nel triplo toeloop in combinazione con il triplo flip, atterrando a due piedi il triplo lutz (degradato dal pannello) e non staccando la combinazione con il triplo flip. Al terzo posto si è piazzata con merito la finlandese Viveca Lindfors, artefice di una performance valutata 128.79 (65.88, 62.91) per 194.40 caratterizzata dalla corretta realizzazione di elementi di peso come triplo lutz/triplo toeloop, triplo lutz/doppio toeloop e doppio axel/doppio toeloop/doppio rittberger. Da menzionare inoltre la risalita di Stanislava Kostantinova (undicesima dopo lo short), seconda nel segmento più lungo con 132.96 (66.04, 66.92) grazie a un programma brillante, ma quarta nella classifica finale con 189.72.

19° posto per Lucrezia Gennaro

La pattinatrice azzurra Lucrezia Gennaro ha concluso il suo primo Campionato Europeo in 19a posizione. Malgrado un programma libero con qualche sbavatura, l’atleta trevigiana ha ben figurato eseguendo salti puliti come triplo rittberger/doppio toeloop e triplo salchow/euler/doppio flip, guadagnando 90.19 (42.01, 48.18) per 143.10 punti totali.