Charlène Guignard e Marco Fabbri non sono riusciti a conquistare una medaglia agli Europei 2020 di pattinaggio artistico. La coppia di danza, terza dopo il programma corto andato in scena due giorni fa, è scesa sul ghiaccio di Graz col sogno di salire sul podio, ma purtroppo non è riuscita nell’impresa. Gli azzurri, terzi dodici mesi fa, hanno offerto una valida free dance sulle musiche di David Bowie, ma gli avversari sono parsi superiori e si sono dovuti accontentare della 4a posizione (205.58 punti complessivi con un miglioramento di due punti nel personale, 120.92 nel segmento di gara a tre punti dal proprio primato). I russi Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, attardati di un punto dagli azzurri a metà gara, hanno operato il sorpasso e si sono messi al collo la medaglia di bronzo (211.29, 127.64).

La sorpresa arriva al vertice della classifica: dopo un dominio di cinque stagioni, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron devono cedere lo scettro continentale ai russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov. I campioni del Mondo non sono riusciti a vincere il sesto titolo continentale consecutivo, beffati per appena 14 centesimi (220.42 a 220.28): i dominatori di questa specialità hanno trovato pane per i loro denti e hanno commesso una piccolissima sbavatura che è costata loro il successo. I vice campioni olimpici si trovavano al comando della graduatoria dopo la rhythm dance, ma per appena cinque centesimi, Sinitsina e Katsalapov sono stati migliori di appena 0.19 (131.69 contro 131.50) e hanno così festeggiato una storica vittoria.

I ragazzi di Mosca, allenati da Alexander Zhulin, salgono sul podio agli Europei per la prima volta in carriera dopo essere stati quarti l’anno scorso prima di mettersi al collo l’argento in occasione della rassegna iridata. Il 28enne e la 24enne russi hanno letteralmente fatto saltare il banco e hanno gettato nello sconforto Papadakis e Cizeron che non sono riusciti a capacitarsi di quanto successo. Jasmine Tessari e Francesco Fioretti hanno chiuso in sedicesima posizione (163.61, 96.82 nella free dance).