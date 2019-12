Golden Spin: Charlène Guignard e Marco Fabbri si impongono nella danza

Mentre al PalaVela di Torino andava in scena la fase finale della venticinquesima edizione del circuito Grand Prix, presso la Dom Sportova di Zagabria si è svolta la classica Golden Spin, decimo e ultimo evento della serie ISU Challenger Series 2019-2020.

Per la nona volta in carriera Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno vinto una gara del circuito, dominando in lungo e in largo in entrambi i segmenti. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno dimostrato particolare confidenza con la nuova rhythm dance, ritoccando il proprio primato personale con 83.31 (46.39, 36.92), punteggio che potrebbe salire ancora nelle prossime competizioni in quanto, diversamente da quanto accaduto nelle due tappe del Grand Prix, i pattinatori hanno ricevuto la chiamata di livello 2 nel pattern di Finnstep. Una piccola incertezza nella sequenza di twizzles della danza libera ha invece leggermente depotenziato il valore del segmento più lungo, fermo a 118.87 (64.39, 54.48).

Nonostante la defaillance gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno registrato l’ennesimo totale sopra i 200 punti raggiungendo 202.18, rifilando undici lunghezze di distanza agli inseguitori russi Anabelle Morozov-Andrei Bagin (secondi con 191.71) e quindici agli americani Caroline Green-Micheal Parsons (terzi con 187.10). Buona prestazione inoltre per Jasmine Tessari-Francesco Fioretti, settimi nella classifica finale con 165.48. Splendide notizie anche nella danza Junior con la bella terza posizione conquistata da Carolina-Portesi Peroni-Micheal Chrastecky, i quali hanno ottenuto il nuovo primato personale di 151.67 posizionandosi alle spalle di Katarina Kolfkostin-Jeffrey Chen e degli americani Arina Ushakova-Maxim Nekrasov, rispettivamente secondi e primi con 163.81 e 164.95.

Nella specialità individuale femminile la mattatrice assoluta è stata la star russa Elizaveta Tuktamysheva, autrice di un programma libero stellare in cui ha preferito non tentare per la prima volta il quadruplo salchow (ben ruotato il prova), atterrando comunque due tripli axel di cui il primo in combinazione con il doppio toeloop, elementi che le hanno concesso di totalizzare 221.15, ventinove punti in più della bielorussa Viktoriaa Safanova, al secondo posto con 192.49 davanti alla tedesca Nicole Schott, terza con 182.71. Bene le tre azzurre (che si sfideranno la prossima settimana ai Campionati Nazionali d Bergamo) Lara Naki Guttmann (sesta con 167.70), Lucrezia Beccari (settima con 167.17) e Roberta Rodeghiero (decima con 151.11)

In campo maschile a spuntarla è stato il quotato Jason Brown che, con un ottimo programma libero, ha recuperato due posizioni ricevendo una valutazione di 242.39 tenendo a debita distanza il georgiano Morisi Kvitelashvili, al posto d’onore con 236.65, e il russo Makar Ignatov, terzo con 229.22. Ha sfiorato la top 10 Gabriele Frangipani, decimo con 201.47; diciannovesimo invece Alessandro Fadini.

Doppietta statunitense nelle coppie d’artistico con Ashley Cain Gribble-Timothy Leduc, primi con 199.43, e Tarah Kayne-Danny O’Shea, sul gradino più basso del podio con 185.00. Sesti Rebecca Ghilardi-Filiipo Ambrosini con 157.22. Più lontani Sara Conti-Niccolo Macii (quattordicesimi con 136.22) e Irma Caldara-Marco Santucci (ventesimi con 108.12).

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 202.18 1 1 2 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS 191.71 2 2 3 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 187.10 4 3 4 Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER USA 183.47 3 5 5 Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN GER 171.87 6 4 6 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 169.59 8 6 7 Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI ITA 165.48 5 7 8 Shari KOCH / Christian NUECHTERN GER 156.26 9 8 9 Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND GBR 152.93 7 10 10 Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 147.00 10 11 11 Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI BLR 145.88 11 9 12 Emily MONAGHAN / Ilias FOURATI HUN 136.79 12 12 WD Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON FRA WD Aurelija IPOLITO / J.T. MICHEL LAT

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 221.15 1 1 2 Viktoriia SAFONOVA BLR 192.49 2 2 3 Nicole SCHOTT GER 182.71 3 4 4 Sofia SAMODUROVA RUS 180.61 4 3 5 Ekaterina RYABOVA AZE 176.51 6 5 6 Lara Naki GUTMANN ITA 167.60 7 7 7 Lucrezia BECCARI ITA 167.17 9 6 8 Dasa GRM SLO 158.39 5 11 9 Maia MAZZARA FRA 152.25 20 8 10 Roberta RODEGHIERO ITA 151.11 11 10 11 Eva Lotta KIIBUS EST 148.66 18 9 12 Niki WORIES NED 147.69 8 14 13 Kyarha VAN TIEL NED 147.44 10 12 14 Yi ZHU CHN 143.10 13 13 15 Stefanie PESENDORFER AUT 139.06 12 16 16 Kristina ISAEV GER 138.14 19 15 17 Antonina DUBININA SRB 134.58 15 18 18 Aiza MAMBEKOVA KAZ 132.52 14 19 19 Nelli IOFFE ISR 128.53 16 20 20 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 127.45 22 17 21 Taylor MORRIS ISR 119.51 21 21 22 Simona GOSPODINOVA BUL 111.05 23 22 23 Alina IUSHCHENKOVA ISR 108.97 24 23 24 Linden VAN BEMMEL NED 101.14 25 24 WD Lara ROTH AUT WD Romana KAISER LIE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Jason BROWN USA 242.39 3 1 2 Morisi KVITELASHVILI GEO 236.65 2 4 3 Makar IGNATOV RUS 229.22 8 2 4 Artur DANIELIAN RUS 227.41 10 3 5 Aleksandr SELEVKO EST 221.94 4 5 6 Camden PULKINEN USA 219.57 5 7 7 Adam SIAO HIM FA FRA 213.98 13 6 8 Alexei BYCHENKO ISR 213.13 1 10 9 Alexei KRASNOZHON USA 212.51 7 8 10 Daniel Albert NAURITS EST 203.89 12 9 11 Gabriele FRANGIPANI ITA 201.47 9 12 12 Mark GORODNITSKY ISR 200.71 6 14 13 Konstantin MILYUKOV BLR 195.63 18 11 14 Paul FENTZ GER 194.48 15 13 15 Daniel SAMOHIN ISR 187.35 11 20 16 Vladimir LITVINTSEV AZE 185.12 14 19 17 Donovan CARRILLO MEX 183.87 17 18 18 Georgii RESHTENKO CZE 183.61 21 15 19 Alessandro FADINI ITA 179.62 22 16 20 Catalin DIMITRESCU GER 177.51 16 23 21 Alexander ZLATKOV BUL 175.96 20 22 22 Mattia DALLA TORRE ITA 167.63 26 21 23 Rakhat BRALIN KAZ 167.29 28 17 24 Harrison Jon-Yen WONG HKG 162.63 24 24 25 Valtter VIRTANEN FIN 150.38 27 25 26 Yamato ROWE PHI 134.99 29 26 WD Luc MAIERHOFER AUT WD Thomas STOLL GER WD Nikita MANKO KAZ

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC USA 199.43 1 1 2 Tarah KAYNE / Danny O’SHEA USA 194.29 3 2 3 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 185.09 2 3 4 Karina AKAPOVA / Maksim SHAGALOV RUS 175.49 4 4 5 Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 158.87 6 7 6 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 157.28 8 6 7 Olivia SERAFINI / Mervin TRAN USA 155.21 12 5 8 Laura BARQUERO / Ton CONSUL ESP 153.83 9 8 9 Coline KERIVEN / Antoine PIERRE FRA 153.00 7 10 10 Elena PAVLOVA / Ruben BLOMMAERT GER 151.81 5 12 11 Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 150.44 10 9 12 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 144.73 11 11 13 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 136.20 17 13 14 Isabella GAMEZ / David-Alexandre PARADIS PHI 135.90 14 15 15 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 135.71 13 16 16 Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN ESP 133.32 15 17 17 Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV FRA 131.03 18 14 18 Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET SUI 121.84 19 18 19 Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI UKR 119.75 16 19 20 Irma CALDARA / Marco SANTUCCI ITA 108.12 20 20 21 Eloise PAPKA / Johann WILKINSON RSA 98.03 21 21 WD Ksenia STOLBOVA / Andrei NOVOSELOV RUS

Foto: Valerio Origo