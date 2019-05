Kaetlyn Osmond si ritira ufficialmente dalle competizioni

Come ampiamente previsto, la pattinatrice canadese Kaetlyn Osmond ha annunciato il ritiro ufficiale dall’attività agonistica. La decisione è stata presa durante l’ultimo anno di tempo passato lontano dalle competizioni, maturato grazie alla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang e dell’oro ai Campionati Mondiali di Milano nel 2018.

Adesso è ufficiale anche se non mi sembra vero […] Sono comunque molto eccitata se penso ai miei piani futuri e non vedo l’ora di condividerli con tutti voi“, queste le parole scritte dall’atleta in un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

La ventitreenne, oltre i titoli già citati, ha ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali di Helsinki nel 2017 e la terza posizione in occasione della Finale del circuito Grand Prix di Nagoya (Giappone) nella stagione 2017-2018.