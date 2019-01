La Finale del Grand Prix 2019 si svolgerà a Torino

Splendida notizia per tutti gli appassionati di pattinaggio di figura. Durante l’ultimo consiglio federale dell’International Skating Union (ISU) è stato deciso che le prossime Finali del cirucito Grand Prix Junior e Senior, in prima battuta affidate alla Francia, si svolgeranno in Italia, nello specifico al PalaVela di Torino dal 4 al 9 dicembre 2019.

L’importante rassegna torna dunque nel nostro paese dopo la prestigiosa edizione del 2007, dove trionfarono stelle immortali come Stèphane Lambiel, Yuna Kim, Aljona Savchenko-Robin Szolkowy e Oksana Domnina-Maxim Shabalin. La notizia conferma la grande centralità dell’Italia che, ricordiamo, ospiterà anche una tappa del circuito Junior Grand Prix a Egna (Bolzano) dal 2 al 5 ottobre.