Alena Kostornaia ha firmato il nuovo record del mondo nello short program, la russa ha strabiliato il pubblico di Sapporo (Giappone) dove si sta disputando l’NHK Trophy e ha conquistato 85.04 punti (49.38 per la parte tecnica, 35.66 per i components) diventando così la prima donna capace di sfondare la barriera degli 85 punti nel segmento più breve di gara. L’allieva di Eteri Tutberidze ha giganteggiato nell’ultima tappa del Grand Prix 2019 di pattinaggio artistico prima delle Finali di Torino e ha demolito il precedente primato mondiale detenuto dalla giapponese Rika Kihira (83.97 nel World Team Trophy della passata stagione). Show davvero superlativo della 16enne di Mosca che in apertura del programma ha eseguito un divino triplo axel, sfoderando grandissima grazia e una tecnica sopraffina che sono in questo momento davvero unici nel panorama internazionale.

Alena Kostornaia si conferma in grandissima forma dopo aver già vinto gli Internationaux de France, migliora di quasi otto punti il personale siglato al Finlandia Trophy (77.25) e si conferma come una delle migliori interpreti dell’arte sul ghiaccio interpretando al meglio un esercizio sulle musiche di Departure e November. La russa ha ipotecato il successo di tappa visto che ha oltre cinque punti di vantaggio su Rika Kihira (79.89, 44.44+35.45) che si è vista sfilare il primato mondiale.

La 17enne nipponica, quarta agli ultimi Mondiali e seconda al recente Skate Canada, non è riuscita a tenere il passo dell’avversaria sotto il profilo tecnico e verosimilmente dovrà accontentarsi del secondo posto di fronte al proprio pubblico. Durante il programma libero, in programma domani, ci sarà una bella lotta per il terzo posto visto che diverse atlete sono molto vicine tra loro: la statunitense Karen Chen (67.21), la russa Alina Zagitova (66.84), la giapponese Mako Yamashita (65.70), la sudcoreana Eunsoo Lim (65.28), la russa Sofia Samodurova (63.85), la giappones Yuhana Yokoi (62.67).

SHORT PROGRAM FEMMINILE NHK TROPHY 2019, RISULTATI E CLASSIFICA: