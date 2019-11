Charlène Guignard e Marco Fabbri conquistano il terzo posto, Papadakis-Cizeron ancora da record

E sono cinque di fila. Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati in terza posizione finale all’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in fase di svolgimento a Sapporo (Giappone) presso l’imponente Makomanai Sekisuiheim Ice Arena.

Gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno proseguito la striscia positiva di risultati iniziata la stagione scorsa con il secondo posto a Skate America, difendendo la piazza già ottenuta con margine nella rhythm dance. Nonostante degli elementi di alta caratura come quelli coreografici, la sequenza di twizzles (livello 4), quella di passi su un piede in parallelo (livello 4-3) e in diagonale (livello 3), gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno perso tre punti preziosissimi a causa di un piccolo inciampo (chiamato come caduta) nell’uscita del rotational lift, errore che ha inchiodato gli azzurri a 115.93 (64.37, 52.56) per 198.06 punti nel totale.

La gara è stata vinta per dispersione da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron che, sulla falsa riga di ieri, hanno registrato nuovamente il record nel mondo interpretando un programma da capogiro, confezionato nei minimi dettagli e impreziosito da elementi che hanno ricevuto, ad eccezione della circolar step, livello 4 e un GOE stellare oscillante nella maggior parte dei casi tra il +4 e il +5. In virtù della prestazione monstre ornata da un tripudio di 10.0 nella voce Interpretation of the music delle componenti del programma, i detentori del titolo iridato hanno guadagnato 136.58 (77.40, 59.18) per 226.61, diciassette punti in più dei russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, i quali posizionandosi al secondo posto con 124.74 (69.33, 55.41) per 208.81 hanno ufficialmente staccato insieme ai francesi il pass per le Finali che si svolgeranno dal 5 all’8 dicembre al PalaVela di Torino, dove ritroveranno Madison Hubbell-Zachary Donohue, Madison Chock Evan-Bates, Piper Gilles-Paul Poirier e Victoria Sinitsina-Nikita Katsalopov.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

PL Name Nation RD FD Points 1. Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON FRA 1 1 226.61 2. Alexandra STEPANOVA Ivan BUKIN RUS 2 2 208.81 3. Charlene GUIGNARD Marco FABBRI ITA 3 4 198.06 4. Lilah FEAR Lewis GIBSON GBR 4 3 193.01 5. Shiyue WANG Xinyu LIU CHN 6 6 183.11 6. Christina CARREIRA Anthony PONOMARENKO USA 5 7 182.26 7. Sofia SHEVCHENKO Igor EREMENKO RUS 7 5 178.08 8. Carolane SOUCISSE Shane FIRUS CAN 9 8 172.01 9. Lorraine MCNAMARA Quinn CARPENTER USA 8 9 170.21

Foto: Angelo Agostini