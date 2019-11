Papadakis-Cizeron incantano Sapporo: record del mondo nella rhythm dance. Guignard-Fabbri terzi

Con la rhythm dance della danza sul ghiaccio si è aperto ufficialmente l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone).

Positiva la prestazione degli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali si sono piazzati in terza posizione provvisoria. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno presentato per la prima volta il nuovo programma pattinato sulle musiche di “Grease", raccogliendo livello tre nella serie di passi sulla midline, valutata con +3 e +4 dalla giuria, livello 4 nel sollevamento stationary e nella sequenza di twizzles, quest’ultima giudicata con un GOE oscillante tra +3 e +2; muovendosi in maniera speculare sia nel pattern di Finnstep (livello 4) che nel Pattern Style Type (livello 3-4) e ricevendo il terzo riscontro sulle componenti del programma i pattinatori delle Fiamme Azzurre hanno guadagnato per la prima volta in carriera 82.13 punti, suddivisi in 46.47 (tecnico) e 36.66 (componenti del programma).

Tuttavia non si è fatta attendere la risposta di Alexandra Stepanova-Ivan Bukin che, rosicchiando due punti in entrambi i punteggi, si sono piazzati al secondo posto con 84.07 (47.49, 36.58) complice anche un grado di esecuzione superiore nel sollevamento curve e nel pattern di Finnstep. In virtù del risultato dei russi, Charlène e Marco per ottenere l’accesso alle Finali di Torino dovranno conquistare la seconda posizione con ben 5.17 lunghezze di vantaggio.

Record del mondo per Papadakis-Cizeron

Incredibile la performance dei favoritissimi francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori del nuovo record del mondo nel segmento. Alla seconda uscita stagionale infatti i detentori del titolo iridato sono riusciti a registrare una prova sopra i novanta punti, nello specifico 90.03, superando quota cinquanta nel tecnico (51.20) e facendo il vuoto sulle componenti del programma (51.20), tra cui spiccano sette dieci complessivi spalmati nelle voci Skating Skills (1), Performance (1), Composition (2) e Interpretation of the music (3).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

PL Name Nation Points 1. Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON FRA 90.03 2. Alexandra STEPANOVA Ivan BUKIN RUS 84.07 3. Charlene GUIGNARD Marco FABBRI ITA 82.13 4. Lilah FEAR Lewis GIBSON GBR 76.09 5. Christina CARREIRA Anthony PONOMARENKO USA 75.25 6. Shiyue WANG Xinyu LIU CHN 74.73 7. Sofia SHEVCHENKO Igor EREMENKO RUS 69.59 8. Lorraine MCNAMARA Quinn CARPENTER USA 68.80 9. Carolane SOUCISSE Shane FIRUS CAN 68.39