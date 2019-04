Papadakis-Cizeron trionfano nella rhythm dance del World Team Trophy, Guignard-Fabbri quarti

La sesta edizione dei World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre di pattinaggio di figura quest’anno in scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio.

Come ampiamente previsto, Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron si sono imposti sugli avversari vincendo il segmento, ammaliando il pubblico con la loro tecnica impeccabile e la straordinaria capacità interpretativa. I detentori del titolo iridato hanno portato così 12 punti al Team francese eseguendo al meglio gli elementi, raccogliendo un plebiscito di +5 nel curve lift (livello 4) e ottenendo valutazioni altissime nella sequenza di twizzles (livello 4), nel pattern di Tango Romantica (livello 4) e nella serie di passi sulla midline, quest’ultima chiamata di livello 3, guadagnando 87.31 (48.06, 39.25). A tre lunghezze di distanza si sono piazzati i danzatori russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, autori di una performance impeccabile con cui hanno migliorato il loro primato personale conquistando 84.57 (46.52, 38.05), posizionandosi davanti agli statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue, terzi con 82.86 (45.32, 37.54).

La coppia azzurra formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri si è classificata al quarto posto ricevendo nove preziosissimi punti. Gli atleti delle Fiamme Azzurre allenati da Barbara Fusar Poli hanno pattinato un programma a dir poco meraviglioso, ottenendo livello 4 in tutti gli elementi pianificati scavalcando per la prima volta in carriera quota ottanta con il punteggio di 80.25 (44.25, 36.00), nuovo primato personale. Grazie a questo risultato gli azzurri hanno superato la quotata coppia canadese formata da Kaitlyn Weaver-Andrew Poje (medaglia di bronzo ai Mondiali di Milano 2018), inchiodata in quinta posizione con 79.60 (42.60, 37.00).

CLASSIFICA FINALE RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Competitor Nation TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN. 1 Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON FRA 87.31 48.06 39.25 9.82 9.64 9.89 9.82 9.89 0.00 #5 2 Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV RUS 84.57 46.52 38.05 9.39 9.36 9.50 9.68 9.64 0.00 #3 3 Madison HUBBELL Zachary DONOHUE USA 82.86 45.32 37.54 9.36 9.21 9.43 9.46 9.46 0.00 #6 4 Charlene GUIGNARD Marco FABBRI ITA 80.25 44.25 36.00 8.89 8.82 9.11 9.00 9.18 0.00 #4 5 Kaitlyn WEAVER Andrew POJE CAN 79.60 42.60 37.00 9.14 9.07 9.36 9.29 9.39 0.00 #2 6 Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO JPN 60.93 33.25 27.68 6.89 6.68 7.04 7.07 6.93 0.00 #1

CLASSIFICA PROVVISORIA TEAM EVENT