Quarti Della Monica-Guarise nel libero del World Team Trophy

L’ultima giornata di competizioni ai World Team Trophy 2019, gara a squadre di pattinaggio artistico quest’anno di scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è aperta con il programma libero delle coppie.

Vanessa James e Morgan Cirprès hanno vinto il segmento per dispersione dopo aver pattinato il miglior programma libero dell’intera stagione. I Campioni Europei in carica, dopo un Mondiale al di sotto delle loro possibilità, hanno incantato il pubblico nipponico sfoderando una performance priva di errori, ricevendo un grado di esecuzione elevato non solo negli elementi di coppia come i sollevamenti, ma soprattutto sui difficili salti in parallelo (triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop e triplo salchow). Raccogliendo un ottimo riscontro sulle components (con tanto di due 10.0, rispettivamente nelle voci composition e interpretation of the music) i francesi hanno dunque ottenuto il nuovo personal best di 152.52 (76.39, 76.13).

A distanza siderale si sono piazzati con 141.32 (70.70, 70.62) i russi Natalia Zabiiako-Alexander Enbert, protagonisti anche questa volta di un prova estremamente positiva, viziata esclusivamente dal triplo toeloop in parallelo eseguito solo doppio. A dieci lunghezze di distanza sono riusciti a portare (ironia della sorte) dieci punti al proprio Team i canadesi Kirsten Moore Towers e Micheal Marinaro che, nonostante un errore nel triplo toeloop in parallelo, hanno conquistato 131.84 (65.50, 67.34).

Non sono riusciti ad approfittare dell’errore dei diretti avversari Nicole Della Monica e Matteo Guarise, i quali hanno chiuso la gara in quarta posizione; gli atleti delle Fiamme Oro allenati da Cristina Mauri sono andati vicinissimi al primato personale, pattinando un programma di grande compattezza e intensità. Dopo aver correttamente eseguito un ottimo triplo salchow in parallelo, il triplo twist (livello 3) e il triplo rittberger, i nostri ragazzi hanno purtroppo lasciato sul ghiaccio punti preziosi non riuscendo a completare la combinazione, realizzando tuttavia al meglio il resto degli elementi (in particolare i sollevamenti, il triplo salchow lanciato e la trottola). Gli azzurri hanno dunque concluso la loro trionfale stagione raccogliendo 130.85 (64.64, 66.21), dimostrandosi per l’ennesima volta estremamente competivi in una specialità così complessa come quelle delle coppie d’artistico.

CLASSIFICA FINALE FREE PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Pl. Competitor Nation TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN. 1 Vanessa JAMES Morgan CIPRES FRA 152.52 76.39 76.13 9.50 9.32 9.61 9.61 9.54 0.00 #5 2 Natalia ZABIIAKO Alexander ENBERT RUS 141.32 70.70 70.62 8.89 8.64 8.93 8.86 8.82 0.00 #6 3 Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO CAN 131.84 65.50 67.34 8.43 8.36 8.36 8.43 8.50 1.00 #3 4 Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE ITA 130.85 64.64 66.21 8.32 8.07 8.32 8.39 8.29 0.00 #4 5 Ashley CAIN Timothy LEDUC USA 125.24 61.50 64.74 8.07 7.93 8.11 8.21 8.14 1.00 #2 6 Riku MIURA Shoya ICHIHASHI JPN 92.98 45.75 48.23 6.18 5.96 5.79 6.21 6.00 1.00 #1

CLASSIFICA PROVVISORIA WORLD TEAM TROPHY 2019

Rank Team Nation Men Ladies Pairs Ice Dance Total Points SP FS SP FS SP FS RD FD 1 Team United States of America USA 12 12 9 8 8 10 10 99 11 11 8 2 Team Japan JPN 10 10 12 7 7 7 7 86 9 7 10 3 Team Russia RUS 8 5 11 12 11 11 11 81 1 4 7 4 Team Canada CAN 6 9 6 9 10 8 9 69 4 6 2 5 Team France FRA 5 3 5 11 12 12 12 66 2 1 3 6 Team Italy ITA 7 8 4 10 9 9 8 61