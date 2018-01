Undicesima meraviglia di Carolina Kostner! Splendido bronzo europeo dietro Zagitova e Medvedeva

Il sigillo della Campionessa, il timbro della stella indiscussa, il regalo di una Musa Danzante che sale sul podio degli Europei di pattinaggio artistico per l’undicesima volta in carriera. Non è la gara che tutti ci aspettavamo, non è la perfezione assoluta, non è il solito incanto magistrale ma Carolina Kostner riesce comunque a fare la differenza con la sua classe innata e si mette al collo una preziosissima medaglia di bronzo.

Abbiamo tremato sulla caduta sul triplo lutz iniziale, poi abbiamo temuto il peggio quando ha messo le mani a terra sul doppio axel ma per fortuna la Divina del ghiaccio si è salvata, è piaciuta ai giudici per la sua interpretazione, è stata premiata per i components e il punteggio finale la fa sorridere nonostante gli errori commessi. Carolina era visibilmente sconsolata al termine della prova ma il suo morale si è risollevato appena è uscito il responso: 125.95 per il programma libero, 204.25 di totale e si può fare festa. La quasi 31enne altoatesina (spegnerà le candeline il prossimo 8 febbraio, alla vigilia della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018), la pattinatrice più longeva presente a Mosca, sale così sul podio continentale a undici anni di distanza dalla prima volta: dal 2006 a oggi non ha mai mancato l’appuntamento con i gradini più dolci, eccezion fatta per il 2015 e il 2016 quando fu assente a causa della squalifica. Dopo i cinque titoli (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) e i due argenti del 2009 e 2011, arriva il quarto bronzo agli Europei (proprio come nel 2006, il terzo consecutivo).

Carolina, a causa degli errori, non è riuscita a battagliare alla pari con l’Armata Russa ma oggi le due atlete di casa sono state davvero imbattibili, supportate da un pubblico meraviglioso che le ha sostenute in lungo e in largo. A vincere è stata una meravigliosa Alina Zagitova! La 15enne di Izhevsk ha fatto saltare il banco e al debutto assoluto nella manifestazione ha subito fatto la differenza. L’allieva di Eteri Tutberidze ha sciorinato un programma libero incantevole che le è valso un parziale di 157.97 e un totale di 238.24 utile per battere la superfavorita Evgenia Medvedeva. La 18enne di Mosca, di fronte al proprio pubblico, ha provato a contrastare la connazionale per conquistare il terzo titolo continentale consecutivo ma la Campionessa del Mondo ha dovuto abdicare accontentandosi così della medaglia d’argento (232.86).