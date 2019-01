Campionati Italiani: Francesca Lollobrigida si aggiudica i 3000

Prima giornata degli Assoluti di speed skating a Baselga di Piné: i campionati italiani sono scattati con le prove sui 500 e sui 1000 metri maschili e femminili e con le gare sui 3000 per le donne e sui 5000 per gli uomini. Molto bene Noemi Bonazza, prima su entrambe le distanze sprint, mentre al maschile si impongono David Bosa sulla distanza più breve e Mirko Giacomo Nenzi sui 1000. Gare long distance vinte da Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto.

Nei 500 metri femminili Noemi Bonazza si impone in 40″38 davanti a Francesca Lollobrigida, seconda in 40″68, e Yvonne Daldossi, terza in 41″46. Podio identico anche sulla distanza doppia, con Bonazza vincitrice in 1’19″79. Ovviamente con i successi odierni l’azzurra è in testa anche nella classifica parziale del titolo sprint.

Nei 500 metri maschili David Bosa batte Mirko Giacomo Nenzi chiudendo in 35″92, mentre l’avversario si ferma a 36″30, con Jeffrey Rosanelli terzo in 36″61. Rivincita di Nenzi sulla distanza doppia, coperta in 1’13″71, mentre Bosa si ferma a 1’14″53, con Rosanelli ancora terzo in 1’15″14. Con questo successo Nenzi si porta anche in vetta alla graduatoria sprint parziale.

Nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida vince in 4’31″30, precedendo Gloria Malfatti, mentre sui 5000 metri maschili si impone Davide Ghiotto, che ferma il cronometro a 6’42″40, beffando per appena 0″07 Andrea Giovannini. Nelle classifiche all-around al termine della prima delle tre giornate di gare guidano Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini.

