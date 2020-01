Francesca Lollobrigida esaltante: è Bronzo Europeo nei 3000 metri ad Heerenveen!

Nella seconda giornata degli Europei 2020 di speed skating ad Heerenveen (Olanda) l’anello di ghiaccio tradizionale dei Paesi Bassi si è tinto d’azzurro. Francesca Lollobrigida ha conquistato un bronzo clamoroso nella prova dei 3000 metri femminili. L’atleta azzurra, infatti, si è superata, realizzando il nuovo primato italiano di 4’01″66 (il precedente era detenuto da lei stessa con il crono di 4’02″75, realizzato il 1° dicembre 2017 a Calgary). Una prestazione notevole, tenuto conto che le caratteristiche della pista olandese non sono paragonabili a quella canadese o di Salt Lake City (Stati Uniti), dove il ghiaccio dà una mano in termini di scorrevolezza.

Il crono per questo è considerevole, tenendo conto che Francesca è stata capace di precedere un mostro sacro come la ceca Martina Sáblíková (cinque volte campionessa del mondo), quarta con il tempo di 4’01″96. Un risultato, dunque, che conferisce alla prestazione dell’azzurra un connotato ancor più importante. Giova ricordare che in questa rassegna continentale, sulle singole distanze, l’italiana era stata quarta a Kolomna (Russia) nel 2018.

L’oro europeo è andato alla campionessa olimpica dei 5000 metri Esmee Visser, unica ad abbattere il muro dei 4′, con il crono di 3’59″15, a precedere la russa Natalia Voronina e Lollobrigida, con la russa davanti alla nostra portacolori per pochi millesimi. In un quadro decisamente lusinghiero per l’Italia va lodata anche la prova della giovane Noemi Bonazza, al personale con il tempo di 4’04″92 (nona), migliorando il proprio best time di 4’08″50.

giandomenico.tiseo@oasport.it