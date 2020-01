Katia Filippi conquista il bronzo nella mass start alle Olimpiadi Giovanili Invernali

Giungono notizie lusinghiere dal St. Moritz Speed Skating Oval, sede delle gare delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di pattinaggio velocità pista lunga. Nella mass start femminile, infatti, Katia Filippi ha conquistato un prestigioso bronzo, ottenendo 10 punti nel computo totale della competizione e portando a casa una medaglia di livello. L’azzurra è stata preceduta dalla cinese Binyu Yang (30 punti), terza nei 1500 metri in questa rassegna a Cinque Cerchi, e dalla ceca Zuzana Kursova (15 punti), al termine di una prova particolarmente tirata, in cui tutte le atlete sono state in lizza per la top-3 fino alla fine. Presente al via della mass start olimpica anche Serena Pergher, eliminata però in semifinale (12° posto) e quindi impossibilitata a prendere parte all’atto conclusivo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Nicky Rosanelli