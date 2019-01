Lollobrigida seconda nei 1500 metri e si gioca il podio nell'all-round

Signore e signori questa è Francesca Lollobrigida, che prestazione pazzesca dell'azzurra nei 1500 metri femminili degli Europei all-round di speed skating a Collalbo (Italia). Sull'anello di ghiaccio tricolore l'azzurra si è superata affrontando a viso aperto le più grandi atlete del Vecchio Continente, mettendo grinta e determinazione nel suo darsi.

1'57"996 il riferimento per Lollobrigida che, avendo anche il riferimento di Antoinette de Jong nell'ultima heat (la migliore in 1'57"035), ha saputo sciorinare una prova di grandissima qualità davanti a dei mostri sacri come la ceca Martina Sablikova (terza in 1'58"073) e Ireen Wust (quinta in 1'58"807). Pertanto nell'overall delle tre prove disputate, in attesa dei 5000 metri (ultima della serie), Francesca è seconda alle spalle di de Jong, dovendo gestire un vantaggio di circa una decina di secondi nei confronti delle atlete citate. Un tesoretto che l'italiana dovrà gestire con cura in vista della prova sui 5 km che prenderà il via alle 13.05.

Tuttavia, questi risultati confermano la grande crescita dell'azzurra sulle distanze classiche, cosa che in precedenza non era pensabile. Il duro lavora paga ed ora la pattinatrice laziale ci proverà.