Speed skating: Francesca Lollobrigida di bronzo agli Europei all-round di Collalbo

Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello speed skating italiano, cogliendo un bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perché l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto di gara altamente qualificato.

Video - Tutta la delusione di Francesca Lollobrigida: "Non so perché le altre non si siano mosse" 04:23

E’ bastato un sesto posto nei 10000 metri alla romana per ottenere questo straordinario risultato. Nel confronto diretto contro un mostro sacro come l’olandese Ireen Wust la nostra portacolori non ha tremato e ha dato fondo a tutte le sue energie, prevalendo nella batteria che le ha viste sfidarsi e arrivando al traguardo con la consapevolezza di aver fatto propria la top3. L’ultima batteria, poi, quella tra la ceca Martina Sablikova (la migliore nei 5000 metri) e Antoinette de Jong (seconda), ha consegnato il titolo continentale alla tulipana davanti alla ceca ma questo, in una giornata storica per il Belpaese, interessa fino a un certo punto. L’Italia ha trovato una campionessa su cui investire il proprio futuro e oggi a Collalbo lo ha dimostrato senza se e senza ma.