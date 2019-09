Medaglia d’argento e pass olimpico! Elena Micheli si prende tutto a Budapest, sede dei Mondiali di pentathlon moderno: nella finale l’azzurra conquista il secondo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre nei quartieri alti della classifica, conclusa con una gran prova nel laser run che la porta al podio ed alla qualificazione a Tokyo 2020.

Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di scherma di ieri, speranze ravvivate dopo il nuoto, nel quale la nostra rappresentante eccelle, dove il sesto posto porta Elena Micheli terza nella generale. La prova di equitazione, sempre insidiosa, porta in dote 286 punti dei 300 a disposizione, ma la non eccellente prova di tutte le dirette rivali fa salire in seconda posizione l’azzurra, alle spalle della bielorussa Volha Silkina, ormai involata verso l’oro.

La bielorussa infatti nel laser run amministra il vantaggio di 31″ in partenza e taglia il traguardo con 1368 punti, prendendosi titolo iridato e carta olimpica, ma alle sue spalle, con 11″ di ritardo, una fenomenale Elena Micheli taglia il traguardo in seconda posizione, battendo in volata la britannica Kate French, beffata per 81 centesimi di secondo. Tutte le altre contendenti sono più distanti, il sogno di Elena Micheli si avvera!

Nella classifica a squadre l’Italia, trascinata proprio da Micheli, chiude quarta, in virtù del 18° posto individuale di Alice Sotero, staccata di 1’19”, e del 32° di Irene Prampolini, che paga all’arrivo 3’01”. Nella graduatoria finale oro alla Bielorussia, argento alla Gran Bretagna e bronzo alla Germania.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Rank Name Nation Fencing Swimming Riding LaserRun MP Points Time Difference 1 SILKINA Volha W039933 1995-05-27 BLR 270 (1) 28 V – 7 D 283 (12) 02:13.64 297 (3) 70.00 518 (19) 13:02.20 1368 2 MICHELI Elena W040837 1999-04-29 ITA 244 (6) 24 V – 11 D 289 (6) 02:10.86 286 (17) 65.00 538 (9) 12:42.00 1357 11” 3 FRENCH Kate W004640 1991-02-09 GBR 246 (5) 24 V – 11 D 281 (16) 02:14.90 283 (21) 70.00 547 (7) 12:33.82 1357 11” 4 PROKOPENKO Anastasiya W039969 1985-09-20 BLR 217 (11) 19 V – 16 D 266 (31) 02:22.20 292 (10) 68.00 570 (3) 12:10.24 1345 23” 5 SCHLEU Annika W003945 1990-04-03 GER 208 (17) 18 V – 17 D 279 (18) 02:15.67 293 (6) 66.00 560 (5) 12:20.31 1340 28” 6 CLOUVEL Elodie W039469 1989-01-14 FRA 252 (3) 25 V – 10 D 294 (3) 02:08.45 257 (32) 90.00 537 (10) 12:43.55 1340 28” 7 KIM Sunwoo W040674 1996-10-03 KOR 250 (4) 25 V – 10 D 282 (14) 02:14.41 286 (18) 74.00 519 (18) 13:01.04 1337 31” 8 VENCKAUSKAITE Gintare W039231 1992-11-01 LTU 178 (32) 13 V – 22 D 280 (17) 02:15.11 293 (7) 65.00 579 (1) 12:01.92 1330 38” 9 MUIR Joanna W039971 1994-08-26 GBR 185 (30) 14 V – 21 D 285 (10) 02:12.62 285 (20) 68.00 572 (2) 12:08.20 1327 41” 10 OZYUKSEL Ilke W040001 1997-02-25 TUR 190 (27) 15 V – 20 D 277 (19) 02:16.81 286 (15) 66.00 564 (4) 12:16.84 1317 51” 11 BATASHOVA Uliana W041214 1994-08-16 RUS 191 (24) 15 V – 20 D 285 (11) 02:12.90 279 (24) 67.00 559 (6) 12:21.00 1314 54” 12 ARCEO Mariana W039816 1994-04-25 MEX 223 (8) 20 V – 15 D 274 (24) 02:18.24 271 (27) 79.00 542 (8) 12:38.70 1310 58” 13 KOVACS Sarolta W005097 1991-03-07 HUN 216 (12) 19 V – 16 D 293 (4) 02:08.62 296 (4) 71.00 504 (28) 13:16.59 1309 59” 14 KOHLMANN Janine W002853 1990-11-26 GER 221 (9) 20 V – 15 D 277 (20) 02:16.94 293 (8) 65.00 516 (21) 13:04.17 1307 61” 15 SUMMERS Francesca W040104 1996-02-12 GBR 220 (10) 20 V – 15 D 275 (23) 02:17.98 286 (16) 63.00 526 (13) 12:54.63 1307 61” 16 ZHONG XIUTING W040861 1999-09-13 CHN 226 (7) 21 V – 14 D 271 (27) 02:19.97 281 (23) 72.00 522 (15) 12:58.84 1300 68” 17 PRASIANTSOVA Iryna W040248 1996-09-29 BLR 256 (2) 26 V – 9 D 267 (30) 02:21.67 286 (14) 67.00 485 (30) 13:35.33 1294 74” 18 SOTERO Alice W038115 1991-05-27 ITA 208 (16) 18 V – 17 D 294 (2) 02:08.11 279 (25) 66.00 508 (26) 13:12.88 1289 79” 19 LANGREHR Rebecca W040067 1998-04-04 GER 214 (13) 19 V – 16 D 271 (26) 02:19.63 300 (1) 65.00 501 (29) 13:19.44 1286 82” 20 OTEIZA Marie W039494 1994-01-30 FRA 199 (20) 16 V – 19 D 288 (7) 02:11.29 286 (13) 64.00 508 (27) 13:12.29 1281 87” 21 KIM Sehee W040750 1995-11-28 KOR 196 (21) 16 V – 19 D 275 (21) 02:17.51 289 (12) 71.00 518 (20) 13:02.30 1278 90” 22 OLIVER Mayan W039765 1993-07-09 MEX 190 (26) 15 V – 20 D 258 (33) 02:26.05 293 (9) 67.00 532 (11) 12:48.87 1273 95” 23 SHIMAZU Rena W040527 1991-05-27 JPN 190 (25) 14 V – 21 D 286 (9) 02:12.41 271 (28) 79.00 521 (16) 12:59.28 1268 100” 24 FAKHRUTDINOVA Alise W069090 1990-02-23 UZB 214 (14) 19 V – 16 D 282 (13) 02:14.25 286 (19) 64.00 483 (31) 13:37.73 1265 103” 25 ALEKSZEJEV Tamara W002199 1988-10-21 HUN 210 (15) 18 V – 17 D 262 (32) 02:24.26 282 (22) 71.00 509 (25) 13:11.66 1263 105” 26 MALISZEWSKA Anna W039219 1993-07-03 POL 194 (23) 17 V – 18 D 274 (25) 02:18.41 266 (31) 84.00 526 (14) 12:54.47 1260 108” 27 GULYAS Michelle W042365 2000-10-24 HUN 154 (34) 9 V – 26 D 289 (5) 02:10.73 272 (26) 62.00 528 (12) 12:52.82 1243 125” 28 BRASSIL Sive W038948 1994-02-18 IRL 142 (35) 7 V – 28 D 287 (8) 02:11.75 292 (11) 68.00 513 (23) 13:07.95 1234 134” 29 ABDELMAKSOUD SALMA W041348 2000-01-18 EGY 204 (18) 17 V – 18 D 269 (28) 02:15.53 246 (33) 111.00 512 (24) 13:08.88 1231 137” 30 YAMANAKA Shino W039942 1990-08-01 JPN 196 (22) 16 V – 19 D 269 (29) 02:20.97 296 (5) 71.00 464 (34) 13:56.52 1225 143” 31 KIM Unju W044430 1997-02-20 KOR 184 (31) 14 V – 21 D 255 (34) 02:27.98 245 (34) 91.00 514 (22) 13:06.94 1198 170” 32 PRAMPOLINI Irene W038391 1996-09-18 ITA 160 (33) 10 V – 25 D 275 (22) 02:17.74 269 (29) 71.00 483 (32) 13:37.71 1187 181” 33 JURT Anna W042140 2001-12-29 SUI 140 (36) 6 V – 29 D 249 (35) 02:30.61 268 (30) 75.94 520 (17) 13:00.37 1177 191” 34 GUBAYDULLINA Gulnaz W038145 1992-02-14 RUS 202 (19) 17 V – 18 D 295 (1) 02:07.95 300 (2) 64.00 337 (35) 16:03.22 1134 234” 35 NOWACKA Oktawia W038035 1991-01-02 POL 190 (29) 15 V – 20 D 282 (15) 02:14.44 DNS 465 (33) 13:55.34 937 431” 36 ASADAUSKAITE Laura W002054 1984-02-26 LTU 190 (28) 15 V – 20 D DNS DNS DNS 190 1178”

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE

Rank Names Reached Level Nation MP Points 1 Volha SILKINA, W039933 Anastasiya PROKOPENKO, W039969 Iryna PRASIANTSOVA, W040248 F F F BLR 4007 2 Kate FRENCH, W004640 Joanna MUIR, W039971 Francesca SUMMERS, W040104 F F F GBR 3991 3 Rebecca LANGREHR, W040067 Janine KOHLMANN, W002853 Annika SCHLEU, W003945 F F F GER 3933 4 Irene PRAMPOLINI, W038391 Alice SOTERO, W038115 Elena MICHELI, W040837 F F F ITA 3833 5 Tamara ALEKSZEJEV, W002199 Sarolta KOVACS, W005097 Michelle GULYAS, W042365 F F F HUN 3815 6 Sunwoo KIM, W040674 Sehee KIM, W040750 Unju KIM, W044430 F F F KOR 3813 7 Marie OTEIZA, W039494 Manon BARBAZA, W039863 Elodie CLOUVEL, W039469 F F FRA 3540 8 Mariana ARCEO, W039816 Mayan OLIVER, W039765 CATHERINE MAYRAN OLIVER, W046603 F F MEX 3491 9 Shino YAMANAKA, W039942 Rena SHIMAZU, W040527 Natsumi TOMONAGA, W041233 F F JPN 3445 10 Uliana BATASHOVA, W041214 Adelina IBATULLINA, W040496 Gulnaz GUBAYDULLINA, W038145 F F RUS 3439 11 Anna MALISZEWSKA, W039219 Oktawia NOWACKA, W038035 Marta KOBECKA, W039993 F F POL 3096 12 Ieva SERAPINAITE, W039668 Laura ASADAUSKAITE, W002054 Gintare VENCKAUSKAITE, W039231 F F LTU 2452 13 XIUTING ZHONG, W040861 YEWEN GU, W047507 Mingyu ZHANG, W047508 F CHN 3245 14 SALMA ABDELMAKSOUD, W041348 AMIRA KANDIL, W042925 Haydy MORSY, W040244 F EGY 3137

