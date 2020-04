Arrestata la figlia di Floyd Mayweather: ha accoltellato la rivale in amore

La figlia di Floyd Mayweather è stata arrestata per aver aggredito una donna con un’arma contundente all’interno della casa del noto rapper NBA Youngboy. Come riporta TMZ, Iyanna si trova attualmente in prigione a Houston dopo essere stata arrestata nel pomeriggio di oggi.

TMZ ricostruisce l’accaduto secondo quanto riportano alcune fonti delle forze dell’ordine: la figlia del celeberrimo pugile, lo sportivo più ricco al mondo del decennio appena concluso e più volte Campione del Mondo, sarebbe arrivata presso l’abitazione dove il cantante si trovava in dolce compagnia. Iyanna avrebbe detto alla donna (Lapattra Lashai Jacobs) di essere la fidanzata di NBA Youngboy. Ne sarebbe nato un alterco e Iyanna avrebbe colpito Lapattra con due differenti coltelli: la donna è stata portata in ospedale e non si conoscono le sue condizioni.

