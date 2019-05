Clemente Russo torna a presenziare su un ring internazionale. Lo farà quest’oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove alle 16 verrà inaugurata la nuova palestra delle Fiamme Azzurre, che si trova proprio accanto al cortile della casa circondariale del comune in provincia di Caserta. L’occasione per inaugurare la palestra e per rivedere Russo (ma anche Mirko Carbotti) è data da una sfida internazionale che metterà di fronte una rappresentativa italiana e una tedesca.

Augusto Onori, responsabile pugilato delle FF.AA., commenta: "Inauguriamo questa attività con una palestra completamente dedicata. Un presidio sportivo che oltre all’aspetto agonistico avrà anche una valenza sociale".

Ancora grande è la voglia di Russo di dimostrare che, a quasi 37 anni, il talento che l’ha portato a vincere due argenti alle Olimpiadi, due ori ai Mondiali, un oro e un argento ai Campionati UE e due ori ai Giochi del Mediterraneo è rimasto intatto. L’occasione di poter combattere a 20 minuti dalla terra dov’è nato, Marcianise, appare quella giusta per poterne ammirare le gesta.

