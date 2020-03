Boxe, Preolimpico: Francesco Maietta eliminato da Godla al primo turno, niente pass per Tokyo

Francesco Maietta è stato sconfitto dal ceco Kevin Godla nel primo turno del torneo europeo di boxe valido come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nostro pugile si è dovuto subito arrendere all’avversario, un 18enne longilineo e dotato di una discreta tecnica ma che non sembrava di certo imbattibile per il 24enne campano. L’azzurro è stato battuto per split decision (3-2) e ora si giocherà il tutto per tutto nel torneo mondiale, in programma a maggio a Parigi: quella nella capitale francese sarà l’ultima chance per volare ai Giochi, il pass olimpico ovviamente non potrà arrivare dall’appuntamento di Londra dove si sta regolarmente combattendo nonostante l’allarme coronavirus.

Il nostro portacolori ha perso la prima ripresa (10-9 per tutti i giudici), la frazione d’apertura è stato sostanzialmente equilibrato ma il ceco ha portato i colpi migliori ed è parso decisamente più in palla. All’inizio del secondo round abbiamo assisito al momento che ha cambiato le sorti dell’incontro: Kudla ha colpito Maietta con un bel destro al volto e l’azzurro è andato a terra, si è subito rialzato ma è stato contato (10-9 per tutti i giudici). Nel terzo round Francesco ha dato il tutto per tutto, ha mandato al tappeto il rivale ma non è bastato per avere la meglio.

