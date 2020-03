Finisce all’esordio anche per Vincenzo Mangiacapre il torneo Preolimpico europeo di Londra. Il pugile campano è stato estromesso dall’israeliano Miroslav Kapuler, che lo ha sconfitto per decisione non unanime dei giudici (4-1). Le tre riprese sono state tutte vinte da Kapuler, ma uno dei cinque giudici ha per due volte visto meglio Mangiacapre, il che motiva il tipo di verdetto.

Per la verità, il combattimento di Mangiacapre non nasce sotto una buona stella, con Kapuler più preciso e potente quando si tratta di arrivare a segno con il destro. Il primo round è tutto suo, poi il campano, lentamente, riesce a riprendersi, ma è un recupero troppo lento, che non gli consente di sovvertire la situazione, sempre piuttosto saldamente in mano all’israeliano. Nella terza ripresa, nonostante una maggiore aggressività, a Mangiacapre si apre per due volte una ferita sopra un occhio, che deve pertanto essere medicata.

Data la sospensione del Preolimpico europeo, come esso possa riprendere dal punto in cui si ferma questa sera rimane attualmente un mistero non di poco conto. Sono ancora in gara le cinque rappresentanti femminili (due delle quali mai scese sul ring fino a oggi) e due maschili per quanto riguarda l’Italia.