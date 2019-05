Canelo Alvarez ha sconfitto Daniel Jacobs con verdetto unanime (115-113, 115-113, 116-112) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi medi per le single WBA, WBC, IBF. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena un incontro davvero equilibratissimo, appassionante e avvincente: le attese della vigilia sono state soddisfatte, i due contendenti si sono sfidati alla pari e hanno dato vita a un match di grande intensità che si è deciso sul filo di lana come confermano i cartellini dei tre giudici: le ultime due riprese hanno probabilmente fatto la differenza e hanno fatto pendere la bilancia dalla parte del fuoriclasse messicano che ha conservato le cinture WBA e WBC aggiungendoci quella IBF che era detenuta dallo statunitense.

Il 28enne di Guadalajara, un vero e proprio idolo in Patria (tra l’altro oggi è Festa Nazionale, il Cinco de Mayo), non è riuscito a essere continuo come avrebbe voluto e ha sbattuto più volte contro la grande difesa di Miracle Men ma egli stesso si è fatto apprezzare per le sue doti di incassatore visto che è rimasto impassibile su alcuni violentissimi colpi portati dal rivale. Canelo Alvarez migliora così il suo record (52 vittorie, 1 sconfitta, 2 pareggi) e potrebbe avere un obiettivo importante nel prossimo futuro: l’unificazione totale delle cinture iridate dei pesi medi, dovrebbe sfidare Demetrius Andrade che è il Campione del Mondo WBO ma chissà che all’orizzonte non ci sia un terzo confronto con Gennady Golovkin. Daniel Jacobs ha lottato strenuamente ma è incappato in una nuova sconfitta come due anni fa quando si dovette inchinare proprio a Golovkin, non dobbiamo mai dimenticare che nel 2011 riuscì a sconfiggere una rarissima forma di cancro alle ossa.

Prima ripresa di totale studio, nella seconda frazione i due pugili iniziano a scambiare qualche colpo in più e Alvarez si mette in mostra con un bel jab al corpo a cui l’avversario risponde con una buona combinazione. Il messicano alza il livello e colpisce il rivale al volto e alla figura mettendolo seriamente in difficoltà durante il terzo round e nella ripresa successiva piazza un sinistro violento che sembra metterlo in posizione di vantaggio nell’incontro. Canelo continua a spingere, primeggia nel quinto e nel sesto round mettendo a segno un paio di montanti destri ma il match è particolarmente equilibrato e si vede nella settima ripresa dove Jacobs si scatena con un violentissimo gancio sinistro che mette in difficoltà il suo rivale. Ottavo round molto intenso, i due pugili si scambiano diversi colpi ma Alvarez si fa apprezzare maggiormente anche perché sembra più efficace alla corta distanza.

Gancio sinistro di una potenza inaudita messo a segno da Jacobs nella nona ripresa, Canelo mostra tutte le sue doti di incassatore ma lo statunitense sembra poter salire in quota e di impensierire il rivale. Miracle Man lavora bene col destro e in un breve frangente del decimo periodo riesce a mettere alle corde il messicano che però ne esce bene e limita i danni. Undicesimo round molto tattico e bloccato, i due pugili sentono l’importanza della posta in palio e scambiano pochi colpi: il pubblico rumoreggia e Alvarez risponde con dei destri di rilievo. Jacobs scivola a terra in avvio dell’ultimo round, una perdita di equilibrio dovuta a una macchia di sudore. Canelo alza il ritmo del suo pugilato per chiudere alla grande e convincere i giudici, lavora bene col jab e piazza anche un montante destro di assoluto rilievo a cui lo statunitense non riesce a rispondere consegnando di fatto la vittoria ad Alvarez.