Canelo Alvarez nella leggenda: è campione del mondo dei mediomassimi

Canelo Alvarez ha compiuto un’impresa mitologica e ha scritto un’indimenticabile pagina di storia della boxe, il numero compiuto questa notte alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (USA) ha scaldato gli animi di tutti gli appassionati della nobile arte e rimarrà indelebile nella Bibbia del pugilato. Lo riassumiamo in una semplice frase: uno dei più forti pesi medi di tutti i tempi sale di due categorie di peso, manda al tappeto il picchiatore dei mediomassimi e si laurea campione del mondo WBO tra i 79,4 kg (possiamo chiarmarli anche massimi leggeri).

Canelo Alvarez ha sconfitto Sergey Kovalev per ko all’undicesima ripresa, ha travolto il russo che deteneva la cintura contro tutti i pronostici della vigilia: pazzesca combinazione gancio sinistro-diretto destro, due colpi fulminei al volto dell’avversario che è letteralmente crollato a terra non riuscendo più a rialzarsi. Il messicano ha vinto con una magia da maestro, un autentico fuoriclasse del pugilato, ed ora detiene contemporaneamente le cinture iridate in tre categorie di peso differenti: WBA, WBO, WBC, IBF dei pesi medi (siamo tra i 72,5 kg) e WBA dei supermedi (76,2 kg), ma in passato aveva vinto anche tra i superwelter (69,85 kg).

Il 29enne, che ha firmato un contratto con DAZN da 350 milioni di dollari per dieci incontri, ritocca così il suo record: 53 vittorie (36 prima del limite), 2 pareggi (uno agli esordi e poi quello discusso con Gennady Golovkin), 1 sconfitta (quella contro Floyd Mayweather). Il picchiatore Kovalev, ribattezzato Krusher proprio per la violenza dei suoi colpi, si deve arrendere a 36 anni e oggi potrebbe anche aver concluso la sua gloriosa carriera al termine di un match che è stato molto combattuto: il russo aveva offerto un buon pugilato nei primi dieci round, estremamente equilibrati, sembrava anche avanti di un paio di punti, ma poi le energie sono venute meno, Alvarez ha trovato il giusto varco dopo aver combattuto con accortezza per i primi trenta minuti ed ha trionfato.