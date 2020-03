Coronavirus: è morto a 61 anni Angelo Rottoli, ex campione europeo di pugilato

Tra le innumerevoli vittime registrate a Bergamo (una delle città più colpite in Italia) nelle ultime settimane c’è anche Angelo Rottoli, ex campione europeo di pugilato nei pesi massimi-leggeri deceduto quest’oggi all’età di 61 anni. Dopo aver perso nelle ultime due settimane la madre ed il fratello nella pandemia di Covid-19, Rottoli era stato ricoverato nel Policlinico di Ponte San Pietro ed era risultato positivo al coronavirus.

Nato in provincia di Bergamo nel 1958, Angelo Rottoli cominciò a combattere da dilettante nel 1977 diventando professionista nel dicembre 1981 come peso massimo. In meno di due anni riesce a laurearsi campione italiano arrivando a competere per il Mondiale Wbc nei massimi-leggeri, ma perdendo per ferita contro il portoricano Carlos De Leon nel 1985. Due anni più tardi conquista il titolo intercontinentale Wbc e quello europeo sempre nei massimi-leggeri. Dopo aver perso il titolo continentale, il bergamasco torna a combattere per un incontro nel 1990 prima di ritirarsi dopo 35 combattimenti disputati in carriera.

Luca Messi, ex pugile bergamasco, lo ricorda così sui social: “La boxe orobica perde un altro pezzo della sua storia. E’ stato anche al mio angolo diverse volte. Addio maestro”.

erik.nicolaysen@oasport.it