De Carolis vs Lepei: la sfida per il titolo WBC dei pesi supermedi su Eurosport

Roma, Cinecittà, venerdì 14 dicembre, uno sfondo perfetto per una grande serata dalla forte connotazione sportiva ma anche cinematografica: Giovanni De Carolis e Dragan Lepei si sfideranno per il Titolo Internazionale WBC dei pesi supermedi su un ring posizionato al Teatro 10 dei famosissimi Studios della capitale, un omaggio all'immensa tradizione cinematografica dedicata al mondo del pugilato.

A 34 anni, De Carolis (26-9-1), della BBT (Buccioni Boxing Team), punta a rientrare tra i primi posti delle classifiche per candidarsi alla sfida per il titolo europeo, mai vinto in una carriera in cui è stato, però, anche campione del mondo. Il 28enne Dragan Lepei (16-1-2), della Boxe Loreni, avrà invece la chance di confermarsi dopo la conquista del titolo di campione italiano: arriva al match in grande forma, e forte di 9 vittorie per ko.

L'organizzazione della serata è gestita del promoter romano Davide Buccioni e dalla Artmediamix di Gian Marco Sandri, agenzia di comunicazione della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà anche occasione per l'assegnazione del premio Giuliano Gemma, il riconoscimento dedicato ai grandi personaggi del pugilato italiano e internazionale.

L'incontro tra Giovanni De Carolis e Dragan Lepei sarà trasmesso LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player, venerdì 14 dicembre a partire dalle ore 22.00.