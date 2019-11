Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei massimi: micidiale destro da ko

Deontay Wilder si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, lo statunitense ha sconfitto Luis Ortiz per ko nel corso della settima ripresa e si è confermato sul trono del pianeta nella categoria regina (decima difesa del titolo): il regno del colosso dell’Alabama può proseguire ininterrottamente e il 17 gennaio toccherà i cinque anni da Campione per questa sigla. Il ribattezzato The Brombe Bomber ha travolto il malcapitato cubano con un micidiale destro al volto che ha mandato al tappeto il suo avversario, capace fino a quel momento di tenergli testa con una certa personalità nonostante fosse chiaramente sfavorito nel pronostico della vigilia. All’MGM Grande Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) è andata in scena la rivincita del celeberrimo match del marzo 2018: in quell’occasione il caraibico finì tra le corde durante il decimo round, questa volta il padrone di casa ha chiuso i conti con nove minuti d’anticipo nello stesso impianto in cui conquistò la cintura nel 2015 contro il canadese Bermane Stiverne.

Lo statunitense ha come sempre risolto l’incontro con un colpo secco, chiaro, preciso: una staffilata proverbiale, uno dei colpi che contraddistinguono lo stile pugilistico di questo imbattuto picchiatore nato che non ha una tecnica brillantissima ma che è in possesso di una forza bruta in grado di sfinire qualsiasi rivale. 42 vittorie in carriera di cui addirittura 41 per ko (solo Stiverne rimase in piedi), 1 pareggio contro il britannico Tyson Fury che sarà il suo prossimo avversario nel mese di febbraio prima di una possibile riunificazione delle cinture dei pesi massimi. Ora Deontay Wilder è davvero maturo per affrontare il vincente della contesa tra Andy Ruiz e Anthony Joshua che il prossimo 7 dicembre incroceranno i guantoni per i titoli iridati WBA, WBO, IBF, IBO. Oggi il 34enne ha posto definitivamente fine alla carriera del coriaceo The Real King Kong che a 40 anni suonati non avrà più un’occasione di questo genere ma a Ortiz vanno tutti gli onori del caso perché nei primi sei round ha combattuto con grandissima personalità e ha messo in difficoltà il rivale tanto che era in vantaggio nei cartellini dei tre giudici (59-55, 59-55, 58-56) prima del micidiale colpo del ko.

Deontay Wilder met K.O. Luis Ortiz pour conserver son titre WBC des lourds à Las VegasGetty Images

Ma le ambizioni del pugile non finiscono qui: