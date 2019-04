Doping, TNA positivi pugili Souflen e Del Seppia, sospesi in via cautelare

La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Omar Bouloum Souflen (tesserato FPI) riscontrato positivo alla sostanza THC Metabolita > DL a seguito di un controllo disposto dal Ministero della Salute (SVD) ex lege 376/2000 al termine della manifestazione “Riunione Pugilistica “ svoltasi a Prato il 23 Febbraio 2019; in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Cristiano Del Seppia (tesserato FPI) riscontrato positivo alla sostanza Metadone e suo metabolita (EDDP) a seguito di un controllo disposto dal Ministero della Salute (SVD) ex lege 376/2000 al termine della manifestazione “Riunione Pugilistica “ svoltasi a Prato il 23 Febbraio 2019.