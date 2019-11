Evan Holyfield, prima vittoria da professionista per il figlio di Evander

Evan Holyfield, figlio dell'ex campione del Mondo dei pesi massimi Evander Holyfield, ha fatto il suo debutto fra i professionisti nella categoria pesi medi battendo Nick Winstead per ko al primo turno all' MGM Grand di Las Vegas, dove il papà aveva battuto due volte Mike Tyson nel 1996 e 1997.

Sotto gli occhi del suo illustre genitore, il 22enne Evan ha impiegato appena 16 secondi per mandare al tappeto il suo avversario. L'arbitro ha decise immediatamente di interrompere il combattimento che doveva svolgersi sulla durata delle quattro riprese. Per Evan Holyfield sarà necessario attendere un secondo combattimento per valutare meglio il suo reale valore. L'incontro odierno era un sotto-clou del match vinto da Saul Canelo Alvarez contro Sergey Kovalev.