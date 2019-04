Fabio Turchi annienta Enbom alla prima ripresa! Sua la corona Internazionale della WBC dei leggeri

Alla fine, Fabio Turchi è quasi più arrabbiato che contento: la resistenza del finlandese Sami Enbom nella sfida che vale il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri è minima, di appena un minuto. Tanto basta a “Stone Crusher” per piazzare il montante sinistro al fegato che manda KO il trentunenne di Lahti, ed è forse un tempo troppo piccolo per permettere di mostrare all’Italia del pugilato tutte le caratteristiche di un suo ottimo esponente.

Più del combattimento, verrà dunque ricordato il contorno di quella che, per Turchi, è la diciassettesima vittoria su altrettanti incontri. Il fiorentino, nella Tuscany Hall della sua città, sale sul ring accompagnato da quattro uomini vestiti in maniera tale da ricordare il calcio fiorentino, uno sport che si è giocato fino a circa trecento anni fa.

L’accoglienza della gente di Firenze è particolarmente calda: Turchi appare a metà tra il carico e il teso, ma quando comincia la battaglia si nota immediatamente il diverso passo dei due, con l’italiano particolarmente carico contro un avversario che è stato chiamato quasi a ridosso del match, a seguito dell’infortunio alla caviglia del francese Jean Jacques Olivier. Il montante sinistro che conclude in maniera estremamente anticipata la contesa arriva appena prima del minuto, e piega in due Enbom, che non trova la forza di rialzarsi mentre viene contato: è KO.

Fabio Turchi, con questo successo, entra nei primi 15 del ranking mondiale della WBC, continuando a rafforzare il suo trend di continua crescita all’interno del panorama dei massimi leggeri.

Il match tra Turchi ed Enbom è stato preceduto, nella riunione, da due combattimenti di buon interesse: Orlando Fiordigiglio ha vinto il titolo IBF Internazionale dei pesi superwelter per verdetto unanime sull’olandese Stephen Danyo (sui 10 round), mentre Alessandro Riguccini, per la corona WBC Silver interim dei pesi welter, sconfigge anch’egli in un’unica ripresa il messicano Ivan Alvarez, finito per tre volte al tappeto e dichiarato sconfitto per KOT.

federico.rossini@oasport.it