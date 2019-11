Incredibile annuncio da parte di Floyd Mayweather che sul suo profilo Instagram ha comunicato che tornerà a combattere nel 2020! Si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno anche perché lo statunitense aveva dichiarato alla Reuters, appena pochi giorni fa, che non intendeva rimettersi i guantoni:

" Ho tante chiamate per degli incontri, ma la mia salute è la mia ricchezza. La boxe è uno sport molto, molto brutale: molti pugili negli ultimi anni sono morti all’interno di quel quadrato. Bisogna capire quando arriva il momento di smettere e io credo di aver avuto una grande carriera. Continuerò a viaggiare e fare esibizioni pubbliche, come quella dello scorso fine anno in Giappone contro Tenshin Nasukawa. Guadagno molto facendo questo tipo di eventi, tra i 10 e i 30 milioni di dollari, più che negli incontri veri e propri e con meno fatica. Inoltre sto costruendo il mio team di MMA, anche se per ora dedico il mio massimo impegno alla mia organizzazione di boxe "

Oggi è arrivato un improvviso dietro-front da parte del 42enne, una vera e propria icona della boxe, il pugile più ricco di tutti i tempi e che per diverse stagioni è stato lo sportivo più pagato al mondo secondo la celebre classifica stilata da Forbes. Lo statunitense ha rilasciato poche parole sui social network: “Coming out of retirement in 2020“. È bastato così poco per creare una bolla mediatica che soltanto il ribattezzato Money è in grado di fare, successivamente ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Dana White, attuale numero uno della UFC (la Federazione Internazionale delle arti marziali miste).

Floyd Mayweather potrebbe dunque avere un futuro nelle MMA e non nella boxe? Ne sapremo di più nelle prossime settimane e capiremo cosa deciderà di fare il già Campione del Mondo dei pesi superpiuma, leggeri, superleggeri, welter, superwelter che ha giganteggiato sul ring tra il 1998 e il 2015 (50 vittorie e zero sconfitte).