Floyd Mayweather batte Ronaldo, Messi e Lebron James: è lui lo sportivo più pagato del decennio

Secondo la classifica stilata da Forbes è Floyd Mayeather lo sportivo più pagato del decennio. Il pugile americano, ritiratosi dalle scene nel 2015, ha incassato oltre 915 milioni di dollari mettendosi così alle spalle gente del calibro di Cristiano Ronaldo, LeBron James e Roger Federer.

"Senza mancare di rispetto a nessuno, ma ho guadagnato questi soldi in soli cinque anni", ha commentato l'ora 42enne manager. Ma Money Maywweather, questo il suo soprannome, in fondo ha le sue buone ragioni. Tra lui e Cristiano Ronaldo ci sono 115 milioni di distacco mentre sono 515 i milioni di differenza con Lewis Hamilton, decimo in classifica.Tra i primi dieci, troviamo anche Leo Messi (3° con 750 milioni), LeBron James (4° con 680 milioni), Roger Federer (5° con 640 milioni), Kevin Durant (9° con 425 milioni) e Tiger Woods (6° con 615 milioni).